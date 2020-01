De Krokante Leesmap nomineert drie tijdschriften voor de Krokante vLeestegel

Quest Historie, SteilDAK en Voetbal International zijn de drie genomineerden voor de Krokante vLeestegel. Dat hebben de makers van de podcast De Krokante Leesmap bekendgemaakt in 'Koffietijd' op RTL4.

In De Krokante Leesmap bespreken schrijver en columnist Marcel van Roosmalen, programmamaker Noortje Veldhuizen en presentator Roelof de Vries tijdschriften. Ter gelegenheid van de vijftigste editie van de podcast, reiken de drie een prijs uit aan het blad dat ze van alle besproken tijdschriften het best vonden.

Van Roosmalen: 'We komen een hoop troep tegen, maar soms twinkelt er ook wat moois doorheen.' Veldhuizen sluit zich daar bij aan: 'Dat wilden we graag belonen met een fraai vormgeveven plastiek.' De Vries vult aan: 'Toen bleek dat daar geen budget voor was, hebben we gekozen voor een goudgespoten Mexicano, toch de koning aller snacks.'

De eerste aflevering van De Krokante Leesmap verscheen in februari 2018. Tegenwoordig is het een van de populairste podcasts van Nederland. De vijftigste editie wordt 9 januari gevierd met een live-opname met publiek in een uitverkocht Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar wordt ook de winnaar van de Krokante vLeestegel bekend gemaakt.

Over de genomineerden:

Quest Historie is een kwartaalblad dat zich richt op geschiedenis. Volgens de uitgever 'met veel humor en wapenfeiten'.

SteilDAK is het gespecialiseerde vakblad voor de hellende dakenbranche (niet te verwarren met de platte dakenbranche) en verschijnt zes keer per jaar.

Weekblad Voetbal International is sinds 1965 het toonaangevende tijdschrift als het gaat om voetbal.