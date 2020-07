'De Kennis van Nu' over samenwerking in de natuur, 5G en vogelzwermen

Foto: © NTR 2020

Hoogleraar evolutionaire ecologie Jan Komdeur van de Rijksuniversiteit Groningen vertelt in het wetenschapsprogramma 'De Kennis van Nu' (NTR) dat zijn onderzoeksgroep heeft ontdekt dat dominante aaskevers met een bepaalde geurstof kunnen communiceren of ze wel of niet minder dominante aaskevers bij een kadaver tolereren.

Hoe meer van deze geurstof de dominante dieren uitscheiden, hoe meer afstand de lager geplaatste aaskevers houden. Maar door juist weinig van deze geurstof uit te scheiden laten de dominante aaskevers weten dat soortgenoten welkom zijn om zich bij hen aan te sluiten. In plaats van met elkaar te concurreren, werken ze dan samen om een kadaver te begraven en zo voor andere dieren verborgen te houden.

Andere bijzondere vormen van samenwerking in de natuur zien we terug bij mieren, edelpapegaaien en rietzangers.

'De Kennis van Nu' is vanaf 15 juli weer terug op televisie, elke woensdag op NPO 2. Na de aflevering over Samenwerken in de natuur volgen de komende weken:

- 22 juli 5G of weg ermee? (over de vraag wat 5G nu precies is)

- 29 juli Vechten voor tegengif (over de strijd tegen slangenbeten)

- 5 augustus Het geheim van de zwerm (over de fascinerende vogelzwermen)

- 12 augustus Expeditie lepra (over wat lepra ons kan leren over pandemieën)

Presentatie: Dirk de Bekker, Elisabeth van Nimwegen en Lieven Scheire.

'De Kennis van Nu' over samenwerking in de natuur, 5G en vogelzwermen, vanaf 15 juli weer elke woensdag om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.