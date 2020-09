'De Grote Keuringsdienst Van Waarde Test': De Schijf van 5

Foto: © KRO-NCRV 2020

Wie is de grootste voedselkenner van Nederland? In 'De Grote Keuringsdienst Van Waarde Test' op donderdag 3 september ondervraagt Daan Nieber prominente kandidaten en publiek in de studio over de Schijf van Vijf.

Ook kijkers thuis kunnen meespelen vanaf de bank via de NPO 3 app. Wie weet het meest over het eten dat we kopen en in onze monden stoppen. En hoe wordt het gemaakt, wat zit er in en waar komt het vandaan? Een avond vol fascinerende vragen en weetjes over producten die we allemaal wel eens in ons winkelkarretje hebben liggen.

Na twee series van de 'KVW'-Quiz is 'De Grote Keuringsdienst van Waarde Test' een waardige opvolger. In dertig vragen maken we een reis door de wereld van de voedselproductie. De rondes zijn gebaseerd op de indeling van producten die de welbekende Schijf van Vijf gebruikt om een gezond voedingspatroon te duiden.

In de studio doen vijf vakken met foodprofessionals de test. Ieder vak heeft zijn eigen bekende teamleider. Voor de chefkoks is dat Alain Caron, de culinaire schrijvers worden aangevoerd door Volkskrantjournaliste Hiske Versprille, de boeren hebben als boegbeeld ex-topjudoka Larissa Groenwold, meesterpatissier Hidde de Brabander leidt de patissiers en bakkers en het vak vol voedingsdeskundigen heeft hoogleraar voeding en gezondheid van de VU, Jaap Seidell als teamleider.

'De Grote Keuringsdienst van Waarde Test', donderdag 3 september om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3 én mee te spelen in de NPO 3 app.