'De Grote Keuringsdienst Van Waarde Test - De Feestdagen' op NPO 3

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'De Grote Keuringsdienst Van Waarde Test – De Feestdagen' (KRO-NCRV) gaat Daan Nieber op zoek naar de grootste voedselkenner tijdens de feestdagen.

In de studio worden prominente kandidaten getest, en thuis kan de kijker vanaf de bank meespelen via de NPO 3-app. Wie weet het meest over het eten dat we voor de feestdagen kopen en in onze monden stoppen? Hoe wordt het gemaakt, wat zit erin en waar komt het vandaan? Een feestelijke avond vol fascinerende vragen en weetjes over producten die we allemaal wel eens kopen en bereiden tijdens de feestdagen.

In de studio beantwoorden vijf vakken met foodprofessionals dertig vragen. De vakken worden aangevoerd door zijn eigen bekende teamleider: voor de toetjesmakers is dat meesterpatissier én meesterkok Rudolph van Veen, de borrelaars worden geleid door sommelier Milton Verseput, de bekende amateurkoks hebben cabaretier Howard Komproe als boegbeeld, Vivian Reijs voert de gezonde eters aan en vleesliefhebbers worden aangevoerd door Jord Althuizen. De test bestaat uit dertig vragen, waarin we de feestdagen culinair doornemen: we beginnen met het ontbijt en eindigen met het dessert. Wie mag zich de komende feestdagen de grootste voedselkenner van Nederland noemen?

'De Grote Keuringsdienst van Waarde Test – De Feestdagen', donderdag 17 december om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3 én mee te spelen in de NPO 3 app.