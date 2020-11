De gouden helden van de Nederlandse muziek: Rob de Nijs bij MAX

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

De eerste 'gouden held van de Nederlandse muziek' is Rob de Nijs. De zanger wordt vanaf 2 november een maand lang geŽerd bij MAX in het radioprogramma 'Lunch Lekker met Daniel Dekker', het tv-programma 'Tijd voor MAX' en online op MAX Vandaag.

De eerste gouden held is Rob de Nijs, een icoon van de Nederlandse muziek. De Nijs is druk met zijn muzikale afscheid en daarom wordt hij juist nu geëerd op radio, televisie en online. De 3JS zullen een eerbetoon aan De Nijs brengen bij 'Tijd voor MAX' op maandag 30 november.

In De gouden helden van de Nederlandse muziek worden iconen uit de Nederlandse muziekwereld geëerd. Het gaat om artiesten die al jaren in de schijnwerpers staan en nog altijd relevant zijn. De iconen komen langs in de radiostudio van 'Lunch Lekker met Daniel Dekker', alwaar vervolgens - gedurende een maand - elke dag een nummer van hem of haar wordt gedraaid. De maand wordt afgesloten bij 'Tijd voor MAX'. In 'Tijd voor MAX' wordt, door een artiest uit de huidige generatie, een eerbetoon aan het icoon gebracht. Ook online is er volop aandacht voor gouden held. Op MAXVandaag.nl verschijnen gedurende de maand achtergrondartikelen en interviews. Er wordt gesproken met de Gouden held zelf en met de artiest of groep die een ode brengt aan de held in kwestie.

'Lunch Lekker met Daniel Dekker', elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 5.

In 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' wordt in november elke dag een nummer uit het rijke oeuvre van De Nijs gedraaid. Luisteraars kunnen hun favoriete plaat van Rob de Nijs aanvragen via MAXVandaag.nl en NPORadio5.nl. En extra leuk: op maandag 30 november is Rob de Nijs te gast in de studio!

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.

In 'Tijd voor MAX' is Rob de Nijs op maandag 30 november te gast. Hij ontvangt hier een heus eerbetoon van de 3JS. De 3JS zullen een klassieker van De Nijs in een nieuw jasje steken, om hem op muzikale wijze te eren en bedanken voor zijn verdiensten in de Nederlandse muziek.