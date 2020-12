De feestdagen vier je bij AVROTROS

De feestdagen komen er weer aan! Het zijn andere feestdagen dan we gewend zijn. We zitten dit jaar veel thuis, maar gelukkig zorgt AVROTROS voor gezellige, ontroerende en liefdevolle programma's om deze tijd door te komen.

'Not the Robbie Williams Christmas Show' (herhaling) | 18 december om 23.50 uur op NPO 3

Tijdens de 'Not The Robbie Williams Christmas Show' trakteert Robbie Williams op een schitterende avond met muziek en entertainment. Robbie zingt enkele klassieke hits, plus gloednieuwe kerstliedjes en wordt vergezeld door een aantal speciale gasten, onder wie zijn vader Peter Williams en Jamie Cullum in deze intieme eenmalige show.

'Sterren in Concert: Mart Hoogkamer' | 19 december om 17.05 uur op NPO 1

Mart Hoogkamer veroverde deze zomer de wereld toen zijn zomerse cover van Unchained Melody overal werd opgepikt en inmiddels meer dan 50 miljoen keer is bekeken op YouTube. Speciaal voor zijn buitenlandse en Nederlandse fans geeft hij een concert in een (lege) Leidsche Schouwburg, waar hij hits zingt van grote artiesten waar hij mee is opgegroeid. Mart Hoogkamer zingt covers van onder anderen Elvis Presley, Celine Dion, Tom Jones en Timi Yuro.

'Zappsport Kerstspecial' | 20 december om 08.40 uur op NPO Zapp

Een ontmoeting met je sportidool of paardrijden als kerstcadeau? Bij 'Zappsport' kan het! Ron Boszhard rijdt als kerstman door het land met drie levensgrote cadeaus én een paard in een trailer. Met hulp van hockey-international Xan de Waard, top-tennisser Robin Haase en Britt Dekker verrast hij een aantal kinderen. Evy wil dolgraag later hockeyen bij het Nederlands damesteam, Roman zag veel tenniswedstrijden dit jaar niet doorgaan en Mila is een superpaardenfan. Zij krijgen van 'Zappsport' een onvergetelijke kerst.

'5 jaar Kerst Muziekgala' | 20 december om 21.50 uur op NPO 1

Een muzikale terugblik op 5 jaar 'Het Kerst Muziekgala' met Buddy Vedder. We zien hoogtepunten van de afgelopen jaren voorbij komen, met onder andere optredens van jonge muzikale talenten samen met Ilse DeLange, Ronnie Flex, Gerard Joling en André van Duin. Het Kerst Muziekgala is steevast de afsluiter van het muzikale jaar van Stichting Méér Muziek in de Klas. Buddy praat met erevoorzitter Koningin Máxima over 5 jaar Méér Muziek in de Klas. De Grootste Schoolband van Nederland, met daarin 12 basisschoolklassen uit alle provincies van ons land, heeft dit jaar een videoclip gemaakt van hun eigen nieuwe kerstlied.

'CupCakeCup' | vanaf 21 december om 18.15 uur op NPO Zapp

In de kerstvakantie strijden in totaal 14 duo's in de studio voor een plek in de finale. Zij worden flink op de proef gesteld. Van botercrème schilderkunstwerken, kerstbalbonbons, foute cupcake wintertruien tot 3D dino’s; de bakkers moeten dit seizoen van alle markten thuis zijn. Want die felbegeerde bokaal is er maar voor één duo. Wie dat worden? Dat bepalen onze chefs Rémy Duker en Robèrt van Beckhoven aan de hand van spannende opdrachten. De presentatie is in vertrouwde handen van Klaas van der Eerden. Welk duo wint de Gouden CupCakeCup?

'MolTalk': bekendmaking 'Wie is de Mol?' 2021 | 21 december om 20.25 uur op NPO 3

De start van 'Wie is de Mol? 2021'. In deze bijzondere uitzending van 'MolTalk' worden zowel het land als de tien kandidaten van het nieuwe seizoen van 'Wie is de Mol?' bekendgemaakt. Meteen daarna praten Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen met 3 oud-kandidaten die reeds hebben bewezen een Mol te kunnen ontmaskeren. Wie of wat vinden zij nu meteen al verdacht? Ook presentator Rik van de Westelaken schuift aan om te vertellen wat de kijker van dit seizoen kan verwachten…

'Top 2000 Pick-up tour' | vanaf 23 december op NPO 1

In het AVROTROS-programma 'Top 2000 Pick-up tour' ontdekken de dj's van NPO Radio 2 bijzondere verhalen van bekende Nederlanders bij platen uit de 'Top 2000'. De dj’s spreken onder anderen met Dionne Stax, Tim Hofman, Monic Hendrickx, Edsilia Rombley en Danny Vera. Welke emoties roept Bon Jovi op bij Dionne? Wat betekent David Bowie voor Monic? En waarom denkt Danny Vera bij specifieke gebeurtenissen altijd aan het nummer That’s Life van Frank Sinatra?

'Sterren NL Special 2020' | 24 december om 13.20 uur op NPO 1

Kerstspecial met de mooiste kerstliedjes in winterse sferen. Met optredens van onder anderen Tino Martin, Gerard Joling, Emma Heesters, Jeroen van der Boom, Sieneke en Danny de Munk.

'De Kerstmatinee' | 25 december om 15.00 uur op NPO 2

Semi-live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam een registratie van het jaarlijkse Kerstmatinee van het Concertgebouworkest. Fabio Luisi keert na ruim zes jaar weer terug op de bok. Het even gewijde als feestelijke programma bevat balletmuziek en liederen van Verdi en een sfeervol laat werk van de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock, die 100 jaar geleden overleed.

'André Rieu - Kerstmis in Londen' (herhaling) | 25 december om 17.05 uur op NPO 1

In een tot de nok gevulde en voor de gelegenheid prachtig versierde Wembley Arena geven André Rieu, het Johann Strauss Orkest en fantastische solisten een uniek kerstconcert. Het uitzinnige Engelse publiek zingt mee met klassiekers als Jingle Bells, Sleighride en I’m dreaming of a White Christmas, is zichtbaar ontroerd bij Halleluja van Leonard Cohen en Amazing Grace, en zwaait André en zijn musici massaal uit onder het zingen van We wish you a Merry Christmas en We’ll meet again.

'Jill Kerst' | 25 december om 17.10 uur op NPO Zapp

Jill is helemaal in de kerststemming. Ze vervult wensen van kinderen. Zo wil Merel dolgraag iets knutselen voor haar oma. Samen met Jill maakt ze een kersttheelichtje. Verder laat Jill zien hoe je een kerstboomcupcake maakt. En hoe wordt jouw kerst-tekening een echt kunstwerk? Met de tips van Jill natuurlijk! Priscill heeft ook een hele grote wens. Laat Jill die uitkomen?

'Beste Zangers Kerstspecial 2019' (herhaling) | 25 december om 22.40 uur op NPO 1

In een speciale kerst aflevering van 'Beste Zangers' zingen OG3NE, Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Jan Dulles, Gerard Joling, Willeke Alberti, Edsilia Rombley en Jeroen van der Boom voor één keer niet elkaars repertoire, maar hun favoriete kerstliedjes. Zo brengt Jan Dulles een prachtige vertolking van Silent night van The Cats, Jeroen van der Boom zingt Let it snow en Trijntje Oosterhuis wenst iedereen een mooie kerst met Have yourself a merry little Christmas. Een gezellig programma met de mooiste kerst hits vanuit een sfeervolle studio.

'Kids Top 20 special' | 26 december om 08.10 uur op NPO Zapp

In deze Kerstspecial blikt Stephanie terug op de hoogtepunten uit de 'Kids Top 20 van 2020'. Ook komen de twaalf absolute tophits voorbij. In deze eerste aflevering tellen we terug van de nummer 12 tot en met 7. Op 2 januari blikken we terug op de nummers 6 tot en met 1.

'André Rieu - Kerstmis in Maastricht' (herhaling) | 26 december om 11.15 uur op NPO 1

In de feëriek verlichte St. Pieterskerk tegenover zijn huis in Maastricht geven André Rieu en het Johann Strauss Orkest een sfeervol kerstconcert. Medewerking verlenen o.a. de Mastreechter Staar, kinderkoor Sjamaes, de Platin Tenors en de sopranen Mirusia Louwerse, Kimmy Skota en Carla Maffioletti. Onder de bezielende leiding van André Rieu worden de mooiste internationale kerstliederen uitgevoerd: Stille Nacht, Adeste fideles, Es ist ein Ros’ entsprungen, Minuit Chrétien, Slaap nu mijn Jezuke.

'De Faker special' | 26 december om 18.10 uur op NPO Zapp

Op het oog lijkt het een doodgewoon gezin, maar er klopt iets niet. Eén van de gezinsleden is namelijk vervangen door een acteur. Iemand die helemaal geen onderdeel is van het gezellige huisje, boompje, beestje gezin. De Faker dus! Maar wie dat is? De Faker wordt gespeeld door twee teams van drie bekende gezichten: de jongens tegen de meiden. Het jongensteam bestaat uit Niek Roozen, Juvat Westendorp en Klaas van der Eerden. Marije Zuurveld, Stephanie van Eer en Shelly Sterk maken deel uit van het meidenteam. Elke aflevering wisselen de teams elkaar af en sturen ze één teamlid op het gezin af. Als het gezin de identiteit van de maker verborgen weet te houden, winnen ze een te gekke prijs voor het hele gezin. Lukt het de presentator om de faker te ontdekken, dan winnen zij een punt voor hun team.

'Singel 39' | 28 december om 20.30 uur op NPO 3

Romantische komedie met Lies Visschedijk en Waldemar Torenstra over de 39-jarige Mo die heeft het helemaal voor elkaar heeft: een baan als hartchirurg, een lieve familie, een maandelijks bezoek van haar minnaar én een prachtig pand aan de Singel in Den Haag. Wanneer de aantrekkelijke kunstenaar Max ineens bij haar op de stoep staat, ontstaat er een bijzondere vriendschap. Max valt op mannen, maar heeft ook een kinderwens...

'I.M.' | 28, 29, 30 december en 1 januari om 22.35 uur op NPO 1

Het is liefde op het eerste gezicht voor de jonge, vroegwijze, bleue schrijfster Connie Palmen (Wende Snijders) en de beruchte, scherpe interviewer Ischa Meijer (Ramsey Nasr). Wat volgt is een meeslepende en onconventionele liefdesrelatie vol pieken en dalen tot de dood hen scheidt. De vierdelige dramaserie van Michiel van Erp vertelt dit universele en ontroerende liefdesverhaal en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Connie Palmen.

'Het beste van... Toppop archief' | 31 december om 01.05 uur op NPO 3

In 'Het beste van Toppop Archief' zien we de meest swingende en feestelijke acts die in de Toppop studio stonden in de jaren ’70 en ’80. We nemen een duik in het rijke archief van Toppop en luiden op swingende wijze het nieuwe jaar in. Met de hele optredens van grote disco-sterren als Sisters Sledge, Donna Summer en Village People. Maar er is ook plek voor de meest bekende artiesten van eigen bodem, zoals Anita Meijer, Luv en De Dolly Dots. Een avond vol feestmuziek die alle uithoeken van het popverleden zal belichten: van ABBA tot Blondie en van Stevie Wonder tot Rick Astley.

'Sterren NL jaaroverzicht' | 31 december om 13.20 uur op NPO 1

Wat zijn de allerbeste Nederlandstalige hits van 2020? Dat zie je in de 'Sterren NL Top 100 van 2020', het jaaroverzicht van de 'Sterren NL Top 25'.

'Het beste van... Oud & Nieuw' | 31 december om 21.30 uur op NPO 3

In 'Het beste van Oud en Nieuw' gaan we feesten als nooit tevoren. Een groot aantal hits komen voorbij, zoals Celebration, I’m So Excited en Boogy Wonderland. Lukt het jou om stil te blijven zitten? Onze gasten niet! In de studio zijn onder anderen Anita Witzier, Gerard Joling, Samantha Steenwijk, Sanne Wallis de Vries, Dolf Jansen en Sander Lantinga te gast. Zij halen op de laatste avond van het jaar muzikale herinneringen op bij de hits van toen en nu en feesten in een zee van confetti en champagne.

'Muziekfeest van het jaar 2020' | 31 december om 22.25 uur op NPO 3

'Het Muziekfeest van het Jaar' in de Ziggo Dome is het grootste eindejaars-spektakel van Nederland, met muziek van eigen bodem. Van levenslied tot nederpop, van kroeghits tot de mooiste ballads, bijzondere duetten en verrassende optredens. De artiesten spelen met een groot 40-koppig symfonisch orkest onder leiding van Marcel Fisser. Dit jaar kon het Muziekfeest niet doorgaan, maar zie je het beste van de afgelopen drie jaar. Met artiesten als Jan Smit, Anita Meijer, Gerard Joling, Ruth Jacott, Frans Bauer, Tino Martin, Maan, Kenny B, Jeroen van der Boom, Snollebollekes en André Hazes.

'Ik Vertrek' | 1 januari om 20.25 uur op NPO 1

Emmy (59) wil al haar hele leven in een kasteel wonen. 'Ik wil me een sprookjesprinses voelen.' Zo gezegd, zo gedaan. In het Franse Douzillac heeft Emmy een chateau gekocht, met maar liefst tien kamers en vijf hectare grond. Ze wil er een chambres d’hôtes met minicamping beginnen. Dat haar man Rutger (69) voorlopig niet mee wil verhuizen, staat Emmy’s plannen niet in de weg. Hij wil liever op een bootje in ’t Gooi wonen. Hoewel er veertig jaar niks aan het chateau is gebeurd, ziet Emmy vooral mogelijkheden. Rutger daarentegen heeft nachtmerries dat zijn vrouw moederziel alleen in een hoekje zit te huilen in haar eigen kasteel. En dromen zijn niet altijd bedrog...

'Volle Zalen - Danny Vera' (herhaling) | 1 januari om 22.30 uur op NPO 2

Danny Vera is de nieuwe nummer 1 in de 'Top 2000'. Cornald Maas sprak hem afgelopen jaar over zijn megahit Roller Coaster. De populaire Zeeuwse singer-songwriter stond dit jaar op menig festival prominent geprogrammeerd, zoals op PinkPop. Corona besliste anders, maar Vera zit bepaald niet in zak en as, zo blijkt uit deze aflevering. In tegendeel; na jaren van zwoegen kwam de gedwongen rustperiode hem eigenlijk wel goed uit. Hij kon alles ‘een beetje loslaten’ en componeerde tijdens de ‘intelligente lockdown’ nieuwe liedjes die hij presentator Cornald Maas thuis in Zeeland voor het eerst laat horen. Intussen raakte zijn vrouw Escha tijdens de lockdown-periode zwanger van hun eerste kind. Vera blijkt behalve muziek nóg een fascinatie te hebben, namelijk alles wat te maken heeft met het heelal, de planeten en mogelijk buitenaards leven. Samen met Maas brengt hij een bezoek aan de Sterrenwacht.

'Zapp Kids Top 20 special' | 2 januari om 08.15 uur op NPO Zapp

In deze special blikt Stephanie nog een keer terug op de grootste hits van 2020. Ook komen er leuke optredens, gasten, challenges voorbij. In deze aflevering tellen we af van nummer 6 tot en met 1.

'Sterren NL jaaroverzicht' | 2 januari om 12.20 uur op NPO 1

Wat zijn de allerbeste Nederlandstalige hits van 2020? Dat zie je in de 'Sterren NL Top 100 van 2020', het jaaroverzicht van de Sterren NL Top 25.

'Wie is de Mol?' | 2 januari om 20.25 uur op NPO 1

In het nieuwe, 21e seizoen, van 'Wie is de Mol?' proberen de kandidaten met opdrachten zoveel mogelijk geld te verdienen voor de pot. Ze zullen goed moeten samenwerken, want opnieuw is in hun midden die ene tegenstander: De Mol. Ongemerkt zal hij de boel saboteren, zodat de winst zo laag mogelijk blijft. Maar de kandidaten zijn ook elkaars tegenstander. Allemaal willen ze niets liever dan de Mol ontmaskeren. Hoe ver zijn zij bereid te gaan voor het antwoord op die ene vraag: 'Wie is de Mol?'.

'MolTalk' | 2 januari om 21.30 uur op NPO 3

'MolTalk' is de live-nabeschouwing van Wie is de Mol? Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen praten na de uitzending van 'Wie is de Mol?' verder vanuit VondelCS in Amsterdam. Samen met oud-deelnemers wordt er gediscussieerd over opdrachten, verdachte acties en theorieën. Ook worden de reacties en app-statistieken van de kijkers onder de loep genomen en vooral gespeurd naar het antwoord op de vraag: 'Wie is de Mol?'.

'Beste Zangers - Musicals' | 2 januari om 21.40 uur op NPO 1

Voor deze musical special van 'Beste Zangers' ontvangt Edsilia Rombley Réne van Kooten, Kim-Lian van der Meij, Emma Heesters, René Froger, Lenny Kuhr en Thomas Berge. Ze brengen bekende nummers uit onder andere Miss Saigon, The Wiz, Grease en The Jerseyboys ten gehore.

'Mollenstreken' | 3 januari om 18.45 uur op NPO Zapp

Speurneus Lavezzi Rutjes is terug om de Mol te ontmaskeren! In zijn eigen studio bespreekt hij de nieuwste aflevering van 'Wie is de Mol?'. Samen met zijn mollenkijkers zoekt Lavezzi naar geheime hints en verdachte mollenstreken om antwoord te geven op die ene vraag: 'Wie is de Mol?'.

Podcast 'Klassieke Mysteries: kerstspecials'

In de kerstspecials van de podcast 'Klassieke Mysteries' vertellen presentator Ab Nieuwdorp en podcastmaker Rebecca van der Weijde de verhalen achter drie bekende klassieke kerstwerken: 'Stille Nacht, Heilige Nacht', 'A Ceremony of Carols' van Benjamin Britten en de kerstmotetten van Francis Poulenc. Anonieme componisten, een verwoest orgel, geheime codes en wonderbaarlijke Maria-verschijningen: met de muziek als soundtrack, klinken de waargebeurde verhalen als een spannend boek.Te beluisteren via nporadio4.nl/podcast en alle populaire podcast-apps.

'YouTube Kerstspecial Jill' | 18 en 25 december op het YouTube-kanaal van Jill

Tijdens de Kerstspecials komt Jill bij kinderen thuis om samen iets te knutselen voor iemand die ze willen verrassen. Zo wil Rixt haar vriendinnetje Lysanne opvrolijken na een verdrietige periode. En Jill gaat naar Max om een afscheidscadeautje te maken voor haar vriendinnen, die ze ontzettend gaat missen na haar verhuizing.