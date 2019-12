De feestdagen vier je bij AVROTROS - VIDEO

De feestdagen komen er weer aan! AVROTROS zendt hiervoor een speciale kerstprogrammering uit rondom de kerstdagen met mooie, gezellige maar ook ontroerende programma's.

De gehele programmering met uitzenddetails is als volgt:

'Muziek Monument: The Cats' | 21 december | 11.25 uur op NPO 1

Vanaf hun eerste singletje in 1965 werden The Cats onverminderd een van Nederlands meest geliefde en succesvolste bands. In 'TV Monument' wordt er teruggekeken op de roerige muziekgeschiedenis van de popgroep uit Volendam, de grondleggers van de palingsound. Vandaag de dag leeft hun legendarische muziek nog altijd volop voort.

'Beste Zangers Kerstspecial 2019' | 21 december | 21.30 uur op NPO 1

In een speciale kerst aflevering van 'Beste Zangers' zingen OG3NE, Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Jan Dulles, Gerard Joling, Willeke Alberti, Edsilia Rombley en Jeroen van der Boom voor één keer niet elkaars repertoire, maar hun favoriete kerstliedjes. Zo brengt Jan Dulles een prachtige vertolking van Silent night van The Cats, Jeroen van der Boom zingt Let it snow en Trijntje Oosterhuis wenst iedereen een mooie kerst met Have yourself a merry little Christmas. Een gezellig programma met de mooiste kerst hits vanuit een sfeervolle studio.

'Het Kerst muziekgala 2019' | 22 december | 21.30 uur op NPO 1

'Het Kerst muziekgala' is terug! Muzikale helden van nu treden op met de muzikale helden van de toekomst. De klassen uit 'Lang Leve de Muziek Show' vormen de grootste schoolband van Nederland en geven een spetterend optreden voor eregast Koningin Máxima! Het feestelijke gala wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro.

'CupCakeCup' | 23 december | 18.15 uur op NPO Zapp

Vandaag begint een nieuw seizoen van de 'CupCakeCup'! 10 baktalenten staan te popelen om te laten zien wat ze kunnen. Presentator Klaas van der Eerden en toppatissiers Remy Duker en Robèrt van Beckhoven zijn ook weer van de partij. En de opdracht? Fruit-cupcakes maken.

'TOP 2000 pick-up tour' | van 23 t/m 31 december | op NPO 3

In de 'TOP 2000 pick-up tour' gaan de dj's van NPO Radio 2 het land in om de verhalen van bekende en onbekende Nederlanders te horen bij hun favoriete plaat uit de 'TOP 2000'. Ze gaan langs bij onder andere Mark Tuitert, Roxeanne Hazes, Lee Towers, Roos Moggré, Klaas Dijkhoff, Mart Smeets, Giovanca, Matthijs van Nieuwkerk en Fidan Ekiz. Ook zijn ze in de operatiekamer bij een orthopedisch chirurg die graag opereert op de uithalen van 'Jump' van Van Halen, bij een vrachtwagenchauffeur die breekt bij 'Sorry' van Kyteman en een schoonheidsspecialiste die tijdens een slecht nieuws gesprek ineens begrijpt waar 'Stil in Mij' van Van Dik Hout over gaat. De vijf NPO Radio 2 dj's die het land doorkruisen met het lichtblauwe pick-up-koffertje zijn Annemieke Schollaardt, Ruud de Wild, Bart Arens, Jan-Willem Roodbeen en Paul Rabbering.

'Kerst met André Rieu in Sydey' | 24 december | 20.35 uur op NPO 1

Beleef samen met André Rieu Kerst in Sydney. Met showtunes, klassieke muziek en een spectaculaire setting is dit een geweldige manier om de feestdagen te vieren. Een magische avond vol muziek en dans, met optredens van zijn topsopranen, de Platin Tenors en heel veel verrassingen vanuit de iconische Town Hall in Sydney. Geniet van prachtige kerstliederen, romantische klassiekers en beroemde walsen.

'Tiende van Tijl Special: de 9de van Beethoven' | 24 december | 22.20 uur op NPO 2

Deze kerst maakt Tijl Beckand een special over de negende van Beethoven. In 2020 viert de hele wereld dat Ludwig van Beethoven, componist van talloze klassiekers 250 jaar geleden geboren werd. In deze special geeft Tijl een voorproefje op dit bijzondere klassieke jaar en reist af naar de mogelijke Nederlandse(!) geboorteplaats van Beethoven, Zutphen. Ook krijgt hij een bijzondere rondleiding door het gerenoveerde Felix Meritis waar de Nederlandse première van de negende plaats vond. Tijl reist verder de grens over naar Japan waar de negende groter is dan waar ook ter wereld. Wat doet dit stuk met Japanners, waarom raken zij er zo van in vervoering? Ook spreekt hij met KCO leden om er achter te komen waarom het stuk zo baanbrekend was en welke rol het speelt in de muziekgeschiedenis.

'Robbie Williams This is not a Christmas Show' | 24 december | 22.40 uur op NPO 3

Tijdens de 'Not The Robbie Williams Christmas Show' trakteert Robbie Williams op een schitterende avond met muziek en entertainment. Robbie zingt enkele klassieke hits, plus gloednieuwe kerstliedjes en wordt vergezeld door een aantal speciale gasten, waaronder zijn vader Peter Williams en Jamie Cullum in deze intieme eenmalige show.

'Het beste van...George Michael' | 25 december | 21.20 uur op NPO 3

In 'Het beste van George Michael' bespreken tal van bekende Nederlanders de levensloop van één van de succesvolste zangers uit de jaren 80 en 90 van de twintigste eeuw. Alle hits komen voorbij en er wordt uitgebreid op zijn leven teruggekeken. Van zijn succes met Wham! tot zijn solocarrière. Maar ook persoonlijke onderwerpen komen voorbij, zoals homoseksualiteit, diverse arrestaties en uiteindelijk zijn overlijden op 25 december 2016. Aan het woord komen onder andere William Rutten, Berget Lewis, Maurice Wijnen, Giel Beelen, Kees Tol, Carolina Dijkhuizen en Samantha Steenwijk.

'De Kerstmatinee' | 25 december | 22.15 uur op NPO 2

Een registratie van 'De Kerstmatinee' van het Concertgebouworkest. Dit jaar klinkt de Negende Symfonie van Beethoven tijdens deze jaarlijkse, sfeervolle kersttraditie. Deze partituur staat zelfs op de Werelderfgoedlijst. Deze symfonie roept op tot verbroedering en brengt met een groot koor en zangsolisten jong en oud in vervoering. Presentator Hans van den Boom verzorgt het intro.

'Kurhaus Kerstconcert 2019' | 26 december | 13.10 uur op NPO 1

Sef Thissen zal samen met een groot orkest en koor onder leiding van Maurice Luttikhuis het Kurhaus onderdompelen in kerstsferen. Naast Thissen zullen diverse top solisten uit binnen- en buitenland het podium bestijgen. De avond kent een breed repertoire: van Bach tot Bing Crosby.

'Close Up: Puck & Hans' | 26 december | 22.15 uur op NPO 2

Toen modeontwerpers Puck Kroon en Hans Kemming overwogen zich in de late jaren zestig te vestigen in Parijs. Uiteindelijk kozen ze echter voor Amsterdam en dat werd een daverend succes. Maar liefst drie decennia lang runden ze hun ultra-hippe winkel aan het Rokin waar de crème de la crème van de Nederlandse media- en showbusiness kind aan huis was. Samen met klanten van destijds - zoals Suzanne en Monique Klemann van Lois Lane en Daphne Deckers - kijken Puck en Hans terug op hun hoogtijdagen.

'TV Show special' | 27 december | 21.30 uur op NPO 1

In een speciale eindejaarsuitzending van 'TV Show op Reis' kijkt Ivo Niehe met een groot aantal winnaars terug op 2019. Wat betekende het winnen van een televisie-programma als 'The Voice Senior', 'Heel Holland bakt', 'Wie is de Mol?' en twee Televizier-prijzen voor de betrokkenen? Verandert het winnen van een interationale Emmy Award je leven? Hoe word je Nederlands meest succesvolle vlogger? Verder: Ruben Terlou over het meest indrukwekkende moment uit zijn serie 'De Chinese droom' en dirigent Jaap van Zweden. Hij schreef geschiedenis door de uitverkiezing van zijn Hongkong Philharmonic tot 'Orkest van het Jaar'.

'Brugklas, de tijd van m'n leven' | 28 december | 15.30 uur op NPO Zapp

Nola is zwaar de pineut wanneer er op school een video wordt verspreid waarin te zien is dat ze gedumpt wordt door haar vriendje Jesse. Door haar verdriet en jaloezie komt ze nog meer in de problemen: ze mag niet meer mee op kamp. Hier maakt de populaire Fenna dankbaar gebruik van, want zij wil de knappe Jesse inpalmen. Wanneer Nola ten einde raad is en dit wil voorkomen, krijgt zij hulp uit onverwachte hoek. Boy, een rebelse jongen uit de tweede, schiet te hulp. Samen gaan zij op pad om Fenna tegen te houden en Jesse terug te winnen… Maar is dit nog wel wat Nola wil?

'Ik Vertrek' | 28 december | 21.30 uur op NPO 1

Dierenwinkelmedewerkster Marjon (32) heeft de droom om met haar eigen beestenboel op het platteland van Tsjechië te wonen. Haar vriend Vincent (37) is nog niet overtuigd. Hij heeft het erg naar zijn zin op het werk, een leuke vriendengroep en het idee dat hij Eindhoven gaat verlaten doet hem pijn. De twee vertrekken toch. Ze hebben in het Tsjechische gehucht Nová Olešná een carréboerderij met tweehectare grond gekocht. De Brabanders zijn voornemens om op het terrein een camping met blokhutten te maken. En in de vervallen boerderij willen ze appartementen realiseren. Maar eenmaal in het nieuwe thuisland en klaar om te beginnen met verbouwen, blijkt dat er een snelweg naast hun huis komt. De twee komen in een flinke winterdip en de bodem van het leef- en klusbudget is in zicht. Tijd voor plan B...

'MINDF*CK Oudejaarsspecial: the best of' | 31 december | 20.30 uur op NPO 1

Vlak voor 2020 zijn intrede doet, geeft Victor Mids de laatste avond van 2019 een magische touch. De arts en illusionist is te zien met een special waarin de kijker het voor het zeggen heeft. Welk experiment heeft de afgelopen jaren het meeste indruk gemaakt? Welke illusie blijft verbazen?

'ABBA - In Concert' (herhaling) | 31 december | 20.35 uur op NPO 3

Spectaculair concert uit 1979 van de legendarische band ABBA. Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus en Agnetha Faltskog spelen de sterren van de hemel eind jaren zeventig. In 1974 won ABBA het eurosongfestival met het nummer ’Waterloo.’ In 1979 treedt ABBA op in Londen, in het stadion van Wembley met een concert waar zij de ene na de andere hit zingen.

'Toppers in Concert 2019' | 31 december | 21.30 uur op NPO 3

De 15e ArenA editie van de 'Toppers in Concert' was een verjaardagsfeest om nooit te vergeten. Geniet ruim drie uur lang van deze ouderwetse knalfuif van de Toppers samen met speciale gasten, waaronder o.a. The Weather Girls en Snollebollekes.

'Muziekfeest van het jaar 2019' | 31 december | 23.05 uur op NPO 3

De grootste artiesten van Nederlandse bodem brengen tijdens 'Het Muziekfeest van het Jaar' hits en meezingers ten gehore, begeleid door een groot orkest onder leiding van Marcel Fisser. De show is een feest van herkenning voor jong en oud en staat bol van spectaculaire optredens en muzikale verrassingen.

NPO Start

'Helden van het Máxima' | vanaf vandaag te zien

Afgelopen zomer heeft AVROTROS de succesvolle serie 'Helden van het Máxima' uitgezonden. Een jaar lang zijn hiervoor medewerkers en patiënten van het Prinses Máxima Centrum gevolgd. Verpleegkundigen Kim en Arno, maar ook de jonge Koen die ongeneeslijk ziek is. Van apotheker tot directeur, op verdrietige en vrolijke momenten, als het goed gaat, maar ook als het lastig is. Het resultaat is een unieke inkijk achter de schermen van dit bijzondere ziekenhuis. Vanaf nu is deze prachtige serie te zien met indrukwekkende éxtra beelden. Met nieuwe verhalen van kinderen en medewerkers. Kijk nu exclusief op NPO Start of via www.zorg.nu.