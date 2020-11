De EO roept op: Nederland plant bomen!

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Eén miljoen bomen voor nieuwe bossen in Nederland, dat is het doel van de campagne 'Nederland plant bomen' waarmee de EO op 18 november 2020 van start gaat. De omroep roept, samen met Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag, iedereen in Nederland op om mee te werken aan een groener Nederland door het kopen van bomen.

Met die bomen worden in de twaalf Nederlandse provincies nieuwe bossen aangelegd. Bossen spelen een belangrijke rol in het zorgen voor schone lucht, opslag van CO2, biodiversiteit en een gezondere leefomgeving. Met hulp van alle Nederlanders komt er meer bos in ons land.

Op de Boomfeestdag, die dit jaar van het voorjaar naar 18 november werd verplaatst, plantte EO-presentator Bert van Leeuwen samen met een groep schoolkinderen een boom in Bunschoten-Spakenburg. Hij gaf daarmee het startschot van de campagne en van het boomplantseizoen 2020-2021. Bert: 'Bossen spelen een belangrijke rol in het leefbaar houden van onze wereld. Maar het is vooral ook heel fijn om er te zijn. Juist in deze coronatijd is het bos door veel mensen (her)ontdekt. Ik loop er ook graag, met m’n kleinkinderen en met de hond. Het is een kleine moeite om een boom te kopen, maar het effect is groot, voor onze toekomst en die van onze kinderen. Ik zie ernaar uit dat Nederland steeds groener wordt.'

'Nederland plant bomen' is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat in elke provincie terreinen beschikbaar komen om nieuwe bossen aan te leggen en plant de bomen. Met Stichting Nationale Boomfeestdag wordt samengewerkt om vooral kinderen te stimuleren om met de klas of met ouders, oma’s en opa’s bomen te gaan kopen om ze te (laten) planten in de bossen van Staatsbosbeheer.

De drie partijen roepen alle Nederlanders op om samen één miljoen bomen bij elkaar te brengen. Een boom kost €7,50 inclusief het planten en de eerste jaren verzorging in één van de nieuwe bossen.

De EO wil met de campagne Nederland in beweging brengen om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. De campagne bestaat uit een online platform nederlandplantbomen.nl, een serie korte tv-afleveringen van 1 tot 6 maart 2021 op NPO 1 en wordt afgesloten tijdens de 64ste Nationale Boomfeestdag op 17 maart 2021. Op instagram.com/nederlandplantbomen zijn enthousiaste vloggende boswachters, mooie natuurfoto’s en persoonlijke verhalen te vinden.

Partners

Staatsbosbeheer is de grootste beheerder van bos, natuur en landschap in Nederland. De 273.000 hectare die hen is toevertrouwd wordt zo goed mogelijk beschermd en waar dat kan duurzaam benut. Staatsbosbeheer maakt bos beleefbaar voor iedereen en maakt zich hard voor meer bos in Nederland.

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft tot doel kinderen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Door middel van natuureducatie beleven zij de wondere wereld van bomen, leren zij het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving en worden ze geïnspireerd zelf hun steentje bij te dragen door het planten van een boom. Een onvergetelijke gebeurtenis als ze dit doen met hun klasgenootjes tijdens de schooluren. De stichting organiseert al ruim zestig jaar de Nationale Boomfeestdag, ter afsluiting van het bomenplantseizoen.