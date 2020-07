De allermooiste tv-momenten te zien in 'TV-Toppers' met Anita Witzier

Foto: © KRO-NCRV 2020

Wat zou je kiezen als je de 5 mooiste, indrukwekkendste beelden uit 70 jaar archief mocht plukken? Is dat de traan van Maxima? Of denk je aan de Fabeltjeskrant? Of toch Jos Brink die met 'Wedden Dat' het hele volk aan de buis gekluisterd hield.

Vanaf zaterdag 18 juli, 20.30 uur presenteert Anita Witzier op NPO 1 zes weken lang op de zaterdagavond het nieuwe KRO-NCRV programma 'TV-Toppers'. In elke aflevering van 'TV-Toppers' duikt Anita samen met twee bekende televisiepersoonlijkheden, die min of meer uit dezelfde hoek komen maar van twee verschillende generaties zijn, in de rijke 70-jarige televisiegeschiedenis van de publieke omroep. De gasten nemen bijzondere fragmenten mee die hen persoonlijk raakten en altijd zijn bijgebleven. Wie zijn hun televisiehelden, welke beelden hebben een grote indruk gemaakt? Samen met haar gasten blikt Anita terug op memorabele momenten uit ons collectieve televisiegeheugen. Een vast panel bestaande uit Nederlandse TV Toppers kijkt live mee en heeft bij elk fragment een eigen verhaal.

'Juist in deze tijden waarin we meer tijd met elkaar doorbrengen is het bijzonder om met je partner of gezin vanaf de bank mee te gaan in een reis door onze geweldige televisiegeschiedenis', aldus Anita Witzier. 'Iedereen heeft wel zijn eigen favoriete fragmenten en het zal voor de kijkers een mooie 'trip down memory lane' worden. Van de eerste zwart-wit beelden uit de jaren ’50 tot aan de haarscherpe beelden van nu. Ik ben reuze benieuwd naar de verhalen van mijn gasten over hun tv-momenten.'

Aflevering 1: Albert Verlinde en Buddy Vedder

In de eerste aflevering zijn Albert Verlinde en Buddy Vedder te gast en vertellen zij hun mooiste verhalen! Deze 'TV-Toppers' schelen weliswaar 34 jaar in leeftijd maar komen elkaar om de haverklap tegen in de wereld van televisie en theater. Albert heeft na 15 jaar presenteren van 'RTL Boulevard', de leiding gekregen over de grootste musicalproducent van Nederland. Buddy is pas 25 maar heeft al een cv waar menig maker jaloers op is. Dat gaat van zijn grote liefde musicals tot het presenteren van het 'Junior Songfestival' en van 'GTST' tot het winnen van 'Wie is de Mol?' Zij laten elkaar en natuurlijk ons hun mooiste tv-fragmenten zien.

En het vaste kijkerspanel, bestaande uit zorgvuldig geselecteerde professionele grappenmakers Richard Groenendijk, Soundos el Ahmadi, Noortje Veldhuizen en Glodi Lugungu, die kijkt elke aflevering vanuit hun gezamenlijke huiskamer gezellig mee.

Het televisieprogramma 'TV-Toppers' is van 2004 t/m 2007 eerder uitgezonden door de NCRV, destijds met Jos Brink als presentator.

'TV-Toppers', vanaf zaterdag 18 juli wekelijks om 20.30 uur op NPO 1.