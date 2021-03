'De 100': indringende verhalen over wachten op een levensreddende donor

In het EO-programma 'De 100: wachten op een donor' volgt Bert van Leeuwen een groep mensen die soms al jaren wacht op een geschikte donor. Met de nieuwe donorwet, die op 1 juli 2020 is ingegaan, is er hoop op meer orgaandonoren in ons land. Is deze verwachting uitgekomen?

Is het leven van de deelnemers veranderd? Staan ze nog op de wachtlijst of zijn ze getransplanteerd? De persoonlijke verhalen van zowel de ontvanger als de donor zijn indringend maar geven ook hoop.

De verhalen in 'De 100: wachten op een donor' laten zien hoe ingewikkeld het proces van orgaantransplantatie is. Een orgaan ontvangen kan alleen als een ander die wil geven. De ultieme daad van medemenselijkheid, die zorgt dat de ander weer kan leven in plaats van overleven of zelfs overlijden. In het programma zien we beiden kanten van het verhaal.

'Ik leef op batterijen'

Zo volgt Bert van Leeuwen het persoonlijke verhaal van Sabine (46). Zij heeft net als haar vader de erfelijke hartspierziekte PLN. Haar linkerhartkamer wordt steeds wijder, waardoor haar hele hart is aangetast en het bloed niet meer goed door haar lichaam wordt gepompt. Sinds drie jaar heeft zij daarom een steunhart. Ze leeft nu letterlijk op batterijen. Een donorhart kan haar leven redden. 'Ik weet niet hoe lang mijn lichaam dit nog volhoudt, daar kan ik niets over zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een nieuw hart gaat komen. Ik sta nu aan de zijlijn en leef op batterijen, maar wil dolgraag mijn leven weer oppakken.'

Bert van Leeuwen volgde Sabine het afgelopen jaar in het dagelijks leven. Hoe ziet haar leven er nu uit? Heeft ze een donorhart? Of wacht ze nog steeds op een geschikte donor? Net zoals 1250 andere wachtende mensen in Nederland?

Leven tussen hoop en vrees

De verhalen van de deelnemers maakten indruk op presentator Bert van Leeuwen. 'Wat mij het meest is bijgebleven, is de grote onzekerheid en het voortdurend leven tussen hoop en vrees wanneer je hoog op de wachtlijst staat voor een donororgaan. Ik heb dan ook diep respect voor de mensen die ik volg in 'De 100: wachten op een donor'. Hoe ze in bijna alle omstandigheden proberen de moed erin te houden.'

'De 100: wachten op een donor’ is een 6-delige serie, vanaf maandag 29 maart om 21.30 uur bij de EO op NPO 1. De eerste uitzending van ‘De 100' was vorig jaar juli te zien. De serie wordt geproduceerd door Tuvalu Media.