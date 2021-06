David Attenborough met bijzondere natuurserie over de zeven continenten op discovery+

Circa 200 miljoen jaar geleden bestond de aarde nog uit één continent dat daarna langzaam uiteen brak in de zeven werelddelen die we nu kennen. De breuk heeft een enorme impact gehad op de biodiversiteit van de natuur en haar dierenrijk. Want op elk continent ontwikkelde deze zich op zijn eigen manier, passend bij de uiteenlopende geologische en klimatologische omstandigheden.

Voor het eerst worden deze bijzondere verschillen getoond in één adembenemende natuurserie die door niemand minder dan Sir David Attenborough wordt gepresenteerd.

'Seven Worlds, One Planet' laat in zeven afzonderlijke natuurfilms de schoonheid van elk continent zien op een manier die nog niet eerder is vertoond. Met onder meer muisstille drones die grote afstanden kunnen afleggen worden dieren en hun gedrag gefilmd zoals we dat nog niet kenden. De serie laat tevens de schitterende biodiversiteit van elk van de zeven continenten zien, maar ook hoe deze onder druk staat door toedoen van de mens. Deze nieuwe natuurserie laat je op spectaculaire wijze kennismaken met de zeven verschillende continenten.

Voor het maken van deze bijzondere natuurserie werden 1794 draaidagen gemaakt in totaal 41 landen.

De volgende afleveringen zijn te zien:



Noord-Amerika

Een continent vol veranderingen. In de winter jagen lynxen door de Yukon op zoek naar sneeuwhazen en zoeken zeekoeien warmwaterbronnen op om aan de kou te ontsnappen. In de zomer bouwen vissen in Tennessee spectaculaire onderwaterpiramides, verlichten vuurvliegjes 's nachts de bossen en springen ijsberen van rotsen terwijl ze op witte dolfijnen jagen.

Zuid-Amerika

Het meest diverse continent op aarde als het gaat om diersoorten. In de Andes jagen poema's op guanaco’s, terwijl zeldzame beren op zoek zijn naar mini-avocado's. In de Amazone zorgen pijlgifkikkers voor hun baby's, eten kleurrijke ara's klei en maken vogels levensgevaarlijke vluchten bij een gigantische waterval.

Europa

Europa is het continent waar de dieren het dichtst bij de mensen leven. In Gibraltar wordt een babyaapje ontvoerd, terwijl op de begraafplaatsen van Wenen wilde hamsters vechten. In dit sprookjesachtige continent zwerven wolven door de bossenen dwalen babyberen door de bossen.

Afrika

Afrika is de thuisbasis van de grootste natuurshow op aarde. Waar chimpansees gereedschap maken, jachtluipaarden jagen op prooien die twee keer zo groot zijn en in kristalheldere zoetwatermeren sluwe bedriegers huishouden.

Antarctica

Verreweg het koudste, winderigste en vijandigste continent. Pinguïnkuikens bewegen zich tussen hongerige orka’s en zeeluipaarden terwijl kleurrijke zeesterren en gigantische wormen de zeebodem bedekken - een van grootste voedingsspektakels ter wereld.

Azië

De grootste van alle continenten. In het bevroren noorden komen walrussen in buitengewone aantallen samen, verzamelen beren zich rondom vulkanen en vechten yeti-achtige apen in de afgelegen bossen van China. In het tropische zuiden zwerven de laatste Sumatraanse neushoorns rond en vindt men in Iran misschien wel het meest bizarre roofdier ter wereld.

Australië

Welkom in Australië, het eiland dat ten tijde van de dinosauriërs op drift is geraakt. Hier trotseren kangoeroes en wombats sneeuwstormen en zijn gomboombossen gevuld met nooit eerder geziene roofdieren.

'Seven Worlds, One Planet' is vanaf donderdag 1 juli te zien op discovery+.