Dans, theater en muziek in 'Black Lives Matter, Een Jaar Later'

Op 25 mei 2021 is het precies een jaar geleden dat George Floyd om het leven kwam door politiegeweld. Sindsdien staat de Black Lives Matter-beweging (BLM) wereldwijd scherp op het netvlies.

Presentator Nadia Moussaid en journalist Clarice Gargard zoomen in op de Nederlandse kunst en cultuur die is geïnspireerd door BLM, tijdens de eenmalige uitzending Black Lives Matter, een jaar later. In een programma vol muziek, theater, spoken word en dans ontvangen zij drie prominente gasten wiens leven en werk direct geraakt wordt door Black Lives Matter: Tweede Kamerlid Sylvana Simons, artiest en oprichter van omroep Zwart Akwasi en kunstenaar Raquel van Haver. Daarbij treden artiesten op die zich laten inspireren door BLM, waaronder zangeres Glennis Grace, spoken-word artist Zaïre Krieger en danser Gil the Grid.

Samen met hun drie gasten blikken Nadia Moussaid en Clarice Gargard terug én vooruit: waarom was dit een belangrijk jaar voor hen? Wat heeft BLM voor hen in gang gezet? Wat is 'de winst' van dit jaar? Welke toekomst zien zij voor zich?

Cultuur is de thermometer van de samenleving, loopt vooruit, weerspiegelt, voegt toe. In 2020 stond Black Lives Matter op de eerste plaats van de Power 100, de lijst die jaarlijks het krachtenveld in de internationale kunstwereld meet.

Nadia Moussaid: 'De Black Lives Matter beweging heeft haar wortels óók in de kunst en cultuur. Veel mensen staan daar niet bij stil. Bovendien zie je de uitingen van Black Lives Matter weer terug in de kunst en cultuur. Daarom zetten wij op 25 mei optredens centraal in Black Lives Matter, een jaar later.' (VPRO Gids)

Clarice Gargard zegt in de VPRO Gids: 'In de culturele wereld zijn er talloze voorbeelden te noemen van invloedrijke zwarte kunst: Amanda Gorman die sprak tijdens de inauguratie van Joe Biden, een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum over slavernij, de film Buladó die de opening was van het Nederlands Film Festival. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik hoop alleen dat het niet bij dit moment blijft, maar dat er een blijvende maatschappelijke én culturele omslag plaatsvindt.'

'Black Lives Matter, een jaar later', dinsdag 25 mei om 22.15 uur bij VPRO op NPO 2.