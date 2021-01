'Danny's Wereld' nieuw bij de VPRO

In 'Danny's Wereld' gaat Danny Ghosen op zoek naar waar het wringt in onze maatschappij. Hij praat met mensen die moeilijk toegankelijk zijn en tot nu toe onzichtbaar waren voor het grote publiek, mensen die de grens opzoeken of daar overheen zijn gegaan of mensen die zich buitengesloten voelen.

Danny komt overal binnen, vraagt door en oordeelt niet. Of het nou gaat om de nieuwste designerdrugs, slachtoffers van mensenhandel of verspreiders van nepnieuws.

In de afgelopen tien jaar heeft Nederland al vaker een kijkje kunnen nemen in de wereld van Danny Ghosen (Beirut, 1978). Opgegroeid in het door een burgeroorlog verscheurde Libanon, arriveert hij op zijn vijftiende als asielzoeker in Nederland. Na de School voor Journalistiek start hij bij omroep MNTL maar gaat al snel over naar PowNed waar hij vele spraakmakende verhalen maakt. Voor de EO maakt hij onder andere 'Rot op naar je eigen land'. Sinds 2016 werkte Ghosen voor de NTR waar hij het veelgeprezen 'Danny in Arabistan' en 'Danny op Straat' maakt. VPRO en Danny slaan nu de handen ineen om de kijker mee te nemen naar nieuwe spraakmakende werelden, onzichtbaar voor de meesten, maar toch vlakbij, indringend en actueel.

Danny Ghosen: 'Dit jaar ben ik tien jaar journalist, een mijlpaal als ik terugblik op mijn komst naar Nederland als 15-jarige vluchteling. De afgelopen jaren heb ik steeds meer mijn eigen stijl ontwikkeld als programmamaker. Met de overstap naar de VPRO wil ik dit verder doorzetten. Ik kijk er naar uit te werken met nieuwe ervaren teams en mijn programma’s verder te verdiepen. Ik ben blij dat ik na vijf mooie jaren bij de NTR mijn volgende stap binnen de publieke omroep kan zetten.'

Anouk Kamminga, hoofdredacteur VPRO, ziet uit naar de komst van Danny. Kamminga: 'Ik heb Danny leren kennen als een doortastende maker en journalist met enorm veel energie. Hij heeft een goed gevoel voor wat er speelt in de maatschappij en hij schuwt niet om daar ook middenin te gaan staan. Zijn manier van interviewen is clean en onbevooroordeeld en hij krijgt het voor elkaar om met verschillende lagen in de samenleving in contact te komen. We kijken er zeer naar uit om met hem spannende journalistieke series te ontwikkelen.'

'Danny's Wereld', anaf donderdag 28 januari wekelijks om 21.05 uur bij de VPRO op NPO 2.