Danny en Daley Blind, Guus Meeuwis, Dafne Schippers en Sigrid Kaag in 'Evenblij maakt vrienden'

Foto: BNNVARA - © Hans Heus 2020

In een nieuwe reeks 'Evenblij Maakt Vrienden' duikt Frank Evenblij in de levens van beroemde, beruchte en bijzondere wereldburgers.

In zijn typische ontwapenende stijl, vol eerlijke gesprekken, humor en verrassende wendingen. Zonder de rafelrandjes of moeilijke vragen te schuwen. In de eerste aflevering viert Frank het 25-jarig artiestenjubileum van Frans Bauer, die zich thuis temidden van zijn gezin bloter geeft dan ooit. Frank mag mee als de apetrotse Bauer zijn getalenteerde zoon Christiaan opzoekt aan de Erasmus Universiteit, die als eerste Bauer ooit een wetenschappelijke studie volgt. Tot slot wordt de volkszanger verrast met een onverwacht boksgevecht tegen zijn grote idool. In Manchester zoekt Frank voetballer Jackie Groenen op, de publiekslieveling van het Oranje-vrouwenteam, die onlangs haar transfer maakte naar dit Britse voetbalwalhalla. En in Nijmegen zoekt Frank documentairemaker Sinan Can op, die voor het eerst camera's toelaat in zijn eigen leven.

'In dit programma neem ik ruim de tijd om met mijn gasten op pad te gaan, daardoor leer ik ze heel goed kennen. Een ontwapenende Jackie Groenen, een lachende Sinan Can, een persoonlijke Danny en Daley Blind, maar ook een open Guus Meeuwis en Frans Bauer. Laat je verrassen door Dafne Schippers, die voor mij haar harde trainingsschema inruilde om voor één dag alles te doen wat God verboden heeft. Het is echt fantastisch om tot echte gesprekken te komen. Maar er wordt gelukkig ook veel gelachen', aldus Frank Evenblij.

Overige afleveringen:

Aflevering 2 (10 januari): Danny & Daley Blind, Sigrid Kaag, Tom Waes

Aflevering 3: (17 januari) Guus Meeuwis, Marco Kroon

Aflevering 4: (24 januari) Ilja Leonard Pfeijffer, Dafne Schippers, Thekla Reuten & Gijs Naber

'Evenblij maakt Vrienden' is een coproductie van BNNVARA en The Media Brothers/Binky TV.

'Evenblij maakt Vrienden', vanaf vrijdag 3 januari om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.