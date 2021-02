'Crime Desk' op RTL 5 gaat verder zonder Marieke Elsinga!

Foto: © RTL Nederland

Sinds maandag 11 januari kan de crime-liefhebber zijn hart ophalen bij RTL 5's 'Crime Desk', een nieuw programma met een spannende mix van het laatste en exclusieve misdaadnieuws. De eerste serie van acht afleveringen wordt direct opgevolgd door een tweede reeks van zeven afleveringen.

‘Crime Desk’ krijgt hiermee wat langer de tijd om zich als expertiseprogramma te laten vinden door de kijker en is nog tot en met april te zien. De tweede reeks van 'Crime Desk' wordt gepresenteerd door Vivienne van den Assem.



''Crime Desk' is een geweldig mooie uitdaging. Ik kijk er naar uit om dit programma te maken, met de absolute top van de Nederlandse misdaadjournalistiek. Het is voor mij persoonlijk een mooie toevoeging op 'RTL Boulevard', waar dit soort onderwerpen altijd mijn nieuwsgierigheid wekken. Er zijn veel zaken waar we de kijker ook bij nodig hebben, 'Crime Desk' zorgt ervoor dat zij de zaak ook echt verder kunnen helpen.' aldus Vivienne van den Assem, die vanaf 8 maart samen met John van den Heuvel en Mick van Wely te zien zal zijn in ‘Crime Desk’ op maandagavond om 20.30 uur op RTL 5.



Marieke Elsinga, die de presentatie van de eerste acht afleveringen voor haar rekening neemt, kan het presenteren van de tweede reeks helaas niet combineren met haar werkzaamheden voor ‘RTL Boulevard’, de opnames van het tweede seizoen van ‘I Can See Your Voice’ en haar dagelijkse ochtendshow op Qmusic.



‘Crime Desk’ sluit helemaal aan bij het nieuwe RTL 5 profiel waar crime een grote rol speelt, want de zender brengt spraakmakende verhalen en onthullende reportages. In de eerste reeks afleveringen legde 'Crime Desk' een wapenarsenaal van de ‘Mocro Maffia’ bloot, zorgde het met uitzendingen over de cold casemoord op ‘opaatje’ Pieter Baams in 1996 voor nieuwe informatie, toonden misdaadjournalist John van den Heuvel en Mick van Wely nieuwe inzichten in de onderwereldmoord op Stanley Hillis en onthulden ze welke crimineel nu onderhandelt over een gestolen werk van Van Gogh.



Media besteedden volop aandacht aan deze ontwikkelingen en het publiek weet het programma goed te vinden, blijkt uit de vele tips die 'Crime Desk' krijgt. Het vaste onderdeel waarin de politie de aandacht vraagt voor onopgeloste misdrijven heeft al resultaten geboekt, zoals bij gezochte relschoppers waarvan beelden getoond werden.

'Crime Desk', elke maandag om 20.30 uur live bij RTL 5.



Lees ook: