Concertgebouworkest iedere zondagochtend bij RTL Z

Vanaf aanstaande zondag 5 april zal wekelijks een concert van het Koninklijk Concertgebouworkest op tv te zien zijn: iedere zondagochtend om 10.30 uur zendt RTL Z een unieke concertregistratie van het orkest uit.

Het is een van de vele manieren waarop muziekliefhebbers ondanks de coronamaatregelen kunnen genieten van uitvoeringen van het Concertgebouworkest. De uitzendingen worden kort ingeleid door Dominic Seldis, de Britse solocontrabassist van het Concertgebouworkest die ook bekend is van onder meer het tv-programma Maestro. Op 5 april, de dag dat het orkest Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion zou uitvoeren, gaat de reeks bij RTL Z van start met een uitvoering uit 2012 van datzelfde werk onder leiding van Hongaarse dirigent Iván Fischer.

Het Groot Omroepkoor, het Nationaal Jongenskoor en diverse solisten onder wie tenor Mark Padmore (evangelist) en bas Peter Harvey (Christus) verleenden hun medewerking. Op zondag 12 april volgt een concert met werken van Mozart, Beethoven en Tsjaikovski onder leiding van John Eliot Gardiner.

Dominic Seldis: 'Uit elke moeilijke situatie herrijst iets positiefs. En de concerten die wij via RTL Z gaan uitzenden zijn het meest positieve dat ons orkest te bieden heeft, want muziek brengt altijd troost. De combinatie van het orkest, in een geweldige concertzaal én prachtige muziek is de perfecte manier om de tijd binnenshuis door te brengen.'

RTL Z

De concerten van het Concertgebouworkest zijn in april en mei op zondagochtend vanaf 10.30 uur te zien bij RTL Z (KPN kanaal 11, Ziggo kanaal 12 en T-mobile Thuis kanaal 11).

Koninklijk Concertgebouworkest

Het Koninklijk Concertgebouworkest wordt door de internationale kritiek tot de beste orkesten ter wereld gerekend. Het staat bekend om zijn unieke klank en zijn flexibele programmering. Sinds de oprichting in 1888 zijn er maar zeven chef-dirigenten geweest: Willem Kes, Willem Mengelberg, Eduard van Beinum, Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Mariss Jansons en Daniele Gatti. In het verleden waren belangrijke componisten als Gustav Mahler, Richard Strauss en Igor Stravinsky meer dan eens te gast als dirigent. Hare Majesteit Koningin Máxima is beschermvrouwe. Het orkest leidt jong talent op in zijn eigen orkestacademie en het internationale jeugdorkest Young. Het Concertgebouworkest wordt medegefinancierd door het Ministerie van OCW, Gemeente Amsterdam, sponsoren, fondsen en vele donateurs wereldwijd. Het grootste deel van de inkomsten wordt gegenereerd door concertopbrengsten in binnen- en buitenland.