Compleet vernieuwd en naar de middag: 'Zapplive op Zaterdag' is terug!

Foto: KRO-NCRV - © She fotografie 2020

Vanaf zaterdag 5 september is Klaas van Kruistum terug met 'Zapplive op Zaterdag'! In een compleet vernieuwd decor waarin realiteit en virtualiteit naadloos in elkaar overgaan ontvangt Klaas elke zaterdagmiddag bekende gasten en brengt hij de doelgroep op de hoogte van alles wat trending is.

Het vernieuwde programma is ditmaal zonder publiek, maar wordt samen met de kijker gemaakt. Op elk moment in de uitzending kunnen de kijkers via zapplive.nl participeren door middel van vragen stellen aan gasten, stemmen, liken, meedoen met spellen, reageren, en foto’s en video’s insturen.

Het innovatieve decor is een combinatie van LED configuratie en Augmented Reality. Klaas kijkt uit naar de interactie met de kijker in deze nieuwe setting: 'Hoewel publiek in de studio ingewikkeld is geworden door corona zijn onze kijkers er toch helemaal bij! Live meedoen vanaf je eigen bank wordt nu echt mogelijk en zichtbaar. En dat in een vorm die past bij het tempo en de manier van kijken van nu. Ik kan niet wachten!'

Naar de middag

Ook nieuw dit seizoen is de uitzendtijd. Waar kinderen eerder hun weekend begonnen met 'Zapplive', kunnen ze vanaf 5 september om 17.25 uur de zaterdagmiddag ermee afsluiten. Klaas ontvangt diverse gasten in de studio, van bekende YouTubers en artiesten tot wetenschappers en game-deskundigen. 'Zapplive op Zaterdag' is actueel, interactief, nieuwsgierig, humoristisch, kritisch, verrassend en activerend.

'Zapplive op Zaterdag', vanaf zaterdag 5 september om 17.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.