Centrale vraag in derde serie 'Onze Boerderij' van Yvon Jaspers : 'Hoe nu verder?'

Vorige seizoenen werd het Yvon Jaspers in 'Onze Boerderij' wel duidelijk dat het boerenleven niet altijd zo romantisch is als dat het lijkt.

Nog nooit zagen we zoveel boeren als de laatste tijd in het nieuws en op de snelweg met hun trekkers onderweg naar het Malieveld. Van stikstofproblemen en milieu-eisen tot kritiek op hoeveel vee we in ons land houden. De vraag die bij veel boeren dagelijks door het hoofd speelt is: hoe nu verder? Op die vraag zoekt Yvon het antwoord in de derde reeks 'Onze Boerderij'.

Yvon Jaspers: 'Het is steeds opnieuw een eye opener om je te realiseren dat wij zo weinig weten van het echte boerenleven. Ook al loop ik inmiddels heel wat jaartjes rond op erven, toch stap ik in een nieuwe wereld als zij mij gaan vertellen over hun dagelijkse bestaan. Datzelfde geldt voor de nieuwe boeren in 'Onze Boerderij'. Welk prachtig verhaal gaat er schuil achter een kers? Hoe komt iemand erop om zijn boerentoekomst veilig te stellen door een kip groenten en kruiden te voeren dat ie oranje poten krijgt? Realiseren wij ons eigenlijk wel dat veel boeren ook jaren kennen zonder inkomsten? Door dit programma ga je echt anders kijken naar wat er elke dag op je bord komt.'

Aflevering 1: De liefde van boer Willem voor de weidevogel

Melkveehouder Willem, bekend van de laatste reeks 'Boer zoekt Vrouw', ziet zichzelf als rentmeester van zijn boerderij. Hij wil zo goed mogelijk zorgen voor zijn dieren en het stuk land dat hij erfde van zijn vader om het hopelijk ook weer door te geven aan een nieuwe generatie. Hij vertelt Yvon Jaspers over zijn liefde voor de grutto en over de lastige spagaat waarin hij zit. Het liefst zou hij nog veel meer doen om de weidevogels en andere dieren in zijn land ruimte te geven. Maar zo lang hij niet boven de kostprijs betaald krijgt, is dat voor hem niet haalbaar. Het vinden van de juiste balans tussen (financieel) goed boeren én natuurbehoud zal tijd kosten.

De familie Harkink boert al generaties lang in de Achterhoek. Nu de overheid als doelstelling heeft om alle melkveehouders grondgebonden te laten werken lijkt er voor hen geen mogelijkheid meer om het bedrijf voort te zetten op deze plek. Met kinderen die staan te popelen om boer te worden een pijnlijk proces. Yvon gaat bij ze op bezoek om te praten over hun toekomstplannen.

Jan en Gerda, akkerbouwers in Noord-Holland, hebben ontzettend veel last van de hevige en langdurige regen die afgelopen najaar viel. Door de natte percelen kunnen zij hun aardappelen niet rooien en moeten ze ook nog toezien hoe hun jaarinkomst wordt aangevreten door een ongekende ganzenplaag. Yvon gaat in alle vroegte mee op pad om met eigen ogen te zien hoe groot dit probleem is.

