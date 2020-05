Carlo Boszhard presenteert nieuwe muzikale spelshow 'I Can See Your Voice'

Vanaf vrijdagavond 8 mei komt RTL 4 met een nieuwe muzikale spelshow, van de bedenkers van 'The Masked Singer'. Het nieuwe programma wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard.

In 'I Can See Your Voice' draait alles eigenlijk maar om één vraag: kun je aan iemand zien of hij/zij een fantastische stem heeft, zonder dat er ook maar één noot wordt gezongen? Kortom: wie van de acht kandidaten heeft een gouden keeltje, en wie zingt er zo vals als een kraai? Deze vraag wordt gesteld aan een succesvolle gastartiest, die samen speelt met een van zijn/haar allergrootste fans. Zij staan hierbij niet alleen, want zij worden in de spelshow geadviseerd door een panel van vijf bekende Nederlanders met allemaal ervaring in de muziek/entertainment industrie.

In de show doen de acht kandidaten er alles aan om te laten zien dat ze een goede zanger zijn. In verschillende rondes vallen de kandidaten één voor één af. De kandidaat die als laatste overblijft, mag in de grote finale een duet zingen met de bekende Nederlandse gastartiest, die er dus van overtuigd is dat deze finalist een fantastische stem heeft. En dat duet kan het begin zijn van een grootse zangcarrière voor de kandidaat of van een flinke slappe lach, omdat de kandidaat nog nooit een noot zuiver heeft gezongen.

'I Can See Your Voice', vanaf vrijdag 8 mei om 20.30 uur bij RTL 4.