'Buddy Valastro: Road to Recovery' vanaf zondag op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

Voor Cake Boss Buddy Valastro zijn zijn handen van onschatbare waarde. Met zijn fijngevoeligheid (plus zijn creatieve geest) creëerde hij decennialang de allermooiste taarten waarmee hij zijn vermaarde taartenimperium wist op te bouwen.

Groot was dan ook de schrik toen hij tijdens een onschuldige reparatie aan een bowlingbaan in zijn huis een metalen pin dwars door zijn hand zag gaan. Alerte familieleden wisten de pin te verwijderen en brachten Buddy meteen naar het ziekenhuis, waar ze zijn hand konden redden.

Maar Buddy weet dat dat slechts de helft van het herstel is. Kan hij zijn dominante hand ooit weer net zo gebruiken als hij gewend was? Het wordt een lange weg waarbij hij alle hulp van familieleden, personeel en handspecialisten nodig zal hebben.

Het is te volgen in de zeer persoonlijke serie 'Buddy Valastro: Road to Recovery'. Wordt de getalenteerde taartenbakker ooit weer de grote Cake Boss die we kennen en zo bewonderen?

'Buddy Valastro: Road to Recovery', vanaf zondag 7 februari op discovery+.