Britt Dekker brengt leven in de brouwerij voor bewoners van verzorgingstehuis

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In 'Britts Gouwe Ouwen' werkt Britt Dekker in een verzorgingstehuis voor ouderen. Extra zorg en aandacht voor deze kwetsbare groep is volgens Britt heel hard nodig en nu nog meer dan ooit.

We zien hoe Britt met groots materieel, maar zeker ook met kleine gebaren het leven van de bewoners van een vrolijke noot voorziet. Zo organiseert ze onder andere leuke uitstapjes en gezellige evenementen en laat ze wensen van bewoners uitkomen. 'Britts Gouwe Ouwen' is 100% Britt, vertelt het verhaal van echte mensen en is maatschappelijk betrokken.

Britt en verzorgingstehuis Sweelinckhof, gelegen in het West-Friese Wognum, hopen met dit programma mensen te inspireren om te kiezen voor een beroep in de ouderenzorg. Het is voor Britt moeilijk te verkroppen dat belangrijke zaken als persoonlijke aandacht en het brengen van wat plezier, in het geding komen door een gebrek aan personeel. Britt gaat hier dus wat aan doen door bijzondere activiteiten te organiseren om gezelligheid en leven in de brouwerij te brengen. Britt laat zien dat een gebaar niet altijd groots en meeslepend hoeft te zijn om een groot verschil te maken. Een wandelingetje met hond Matzy of samen taarten bakken, kan voor een bewoner al het hoogtepunt van de week zijn. De ouderen die Britt treft hebben nog grootse wensen en zitten vol met mooie verhalen en levenslust. Door de gesprekken die ze met de medewerkers en bewoners heeft, leert de kijker deze mensen steeds beter kennen en krijgen we een uniek inzicht in wat ons allen aangaat en vroeg of laat treft.

'Britts Gouwe Ouwen' wordt geproduceerd door Tin Can producties.

Uitzending vanaf maandag 6 april om 21.30 uur bij SBS6.

De opnames hebben van 30 januari tot en met 10 maart plaatsgevonden. Britt zou tot 17 april in het verzorgingstehuis blijven, maar de opnames zijn vroegtijdig gestaakt wegens de extra veiligheidsmaatregelen die vanwege het coronavirus door het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM zijn ingevoerd.