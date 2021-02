BNNVARA maakt programma over jongeren in mentale nood tijdens Corona

Foto: © BNNVARA / Witte Geit 2021

Dagelijks worden we ervan doordrongen dat de toestand in de ziekenhuizen op de IC's nijpend is. Deze zorgen over de fysieke gezondheid van met name ouderen zijn begrijpelijk en terecht.

Maar hoe staat het met de mentale gezondheid van de jongere generatie? Wat doe je als de muren op je afkomen, alle structuur uit je leven wegvalt en je in een sociaal isolement terecht komt? In het BNNVARA-programma 'In de Corona-Kreukels' geeft Jurre Geluk een stem aan de jonge generatie voor wie de mentale problemen steeds groter worden. Een groep waarover langere tijd nauwelijks werd gesproken, terwijl een deel van hen door Corona over de rand geduwd dreigt te worden.

Jurre Geluk: 'Vrienden, school én je baantje vallen weg. Het ultieme recept voor echt een klote tijd. Zeker voor jongeren in een kwetsbare positie is Corona echt de nekslag. Ik hoorde het al lange tijd om mij heen, veel te lang zijn deze jongeren ongehoord gebleven. Het ging wel over ze, maar er werd niks vanuit ze verteld. Dit programma geeft ze een gezicht en een stem. Het is echt wel klaar nu.'

In het programma volgt Jurre Isabella (16). Ze zit in haar examenjaar en mag af en toe naar school. Dit is dan ook het enige wat haar bezighoudt, want verder staat het leven stil. Ze heeft het gevoel dat ze het leven niet leeft. Als haar ouders ook nog eens uit elkaar gaan en haar moeder geen baan kan vinden, levert dit veel kopzorgen op. Esther (17) baalt ervan dat ze haar studie achter een scherm begint. Normaal is ze een vrolijk en sociaal persoon, maar nu ze thuis opgekropt zit met haar zusje, wordt het allemaal te veel en wilt ze het huis uit. Reno (18) zwerft daarentegen vooral op straat; ook als de avondklok is ingegaan. Vóór corona gebruikte hij al geregeld drugs om rustig in zijn hoofd te worden. Door corona is zijn gebruik in een stroomversnelling gekomen. Reno: 'Er is helemaal niets te beleven, waar moeten we heen? We kunnen niet sporten of naar de bios. Het enige wat we kunnen is stiekem bij vrienden thuis zitten, maar dat is ook de plek waar ik juist drugs gebruik.'

Het viel de pas 12-jarige Alyssa zwaar om dagelijkse structuur aan te brengen nu ze zelf aan school moet werken en geen sociale contacten heeft. Via het internet komt ze terecht bij een groep fans van Creepypasta; een horrorverhaal waarin verkrachting, zelfpijniging en moord beschreven worden. De combinatie van ADD, autisme, het wegvallen van structuur en de horrorverhalen werd haar bijna fataal toen ze een zelfmoordpoging deed. En Esther Hoeksema is afgelopen week 18 jaar geworden. Ze had twintig vrienden willen uitnodigen, maar omdat dat niet kon zat er niets anders op dan het alleen thuis met de rest van het gezin te vieren.

'Live: In de Corona-Kreukels met Jurre Geluk'

Wat zijn de mentale effecten van deze tijd? Hoe blijf je positief en wat als je met je partner continu in één ruimte zit of als je juist vrijgezel bent? Tijdens dit online live-evenement komen experts en ervaringsdeskundigen aan het woord en is er ruimte om stoom af te blazen door te roepen wat er allemaal stom is. We sluiten dansend af met een 10 minuten mix van Sander Hoogendoorn. 'Live: In de Corona-Kreukels' met Jurre Geluk wordt op 4 maart live gestreamd. Kaartjes zijn gratis en kunnen hier besteld worden.

'In de Corona-Kreukels', woensdag 3 maart om 21.10 uur bij BNNVARA op NPO 3.