BN'ers als privéchauffeur in 'Ik Neem Je Mee'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2021

In het nieuwe programma 'Ik Neem Je Mee' zijn zeven bekende SBS6-presentatoren voor even iemands privéchauffeur. Ze vervoeren gewone mensen naar een ongewone, bijzondere of belangrijke gebeurtenis in hun leven.