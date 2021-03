Bloedstollende thrillerserie 'Your Honor' exclusief op Net5

Hoe ver ga je om je kind te beschermen? Voor de gerespecteerde rechter Michael Desiato, gespeeld door 'Breaking Bad'-acteur Bryan Cranston, een vraag die leidt tot één groot web van leugens en bedrog.

Wanneer zijn zoon een verkeersongeluk veroorzaakt, wegvlucht en er later achterkomt dat het slachtoffer om het leven is gekomen, probeert Michael zijn zoon te beschermen door bewijsmateriaal te laten verdwijnen. De vader van het verkeersslachtoffer, de machtige misdaadbaas Jimmy Baxter, doet er alles aan om te achterhalen wie zijn zoon gedood heeft.

Aflevering 1

Wanneer zijn tienerzoon Adam betrokken raakt bij een tragisch ongeval, wordt rechter Michael Desiato uit New Orleans geconfronteerd met een onmogelijke beslissing die zijn familie voor altijd zal beïnvloeden. Ook de band met zijn oudste vriend Charlie wordt op de proef gesteld en Adams geheime relatie met vriendin Frannie komt onder druk te staan. Het verjaardagscadeau van de gevaarlijke misdaadbaas Jimmy Baxter en zijn vrouw Gina Baxter zet hun zoon Rocco op ramkoers met een tragische afloop.

Aflevering 2

Op de sterfdag van zijn vrouw bedenken Michael en Adam een alibi voor de dag van het ongeval. Michael trekt zijn goede vrienden en collega’s Charlie en Lee in zijn web van vervalsing en misleiding. Maar dan wordt iemand anders schuldig bevonden voor het ongeval, waardoor Michael in een nog lastigere positie terecht komt.

'Your Honor' is een remake van de succesvolle Israelische serie 'Kvodo', met in de hoofdrol de met een Golden Globe-genomineerde Bryan Cranston. Van de makers van o.a. 'The Good Wife' en 'The Night Of'.

'Your Honor', vanaf woensdag 24 maart wekelijks dubbele afleveringen om 20.30 uur exclusief op Net5 en KIJK.nl.