Bijzondere verhalen in Pride-week AVROTROS

Trots zijn op wie je bent en van wie je houdt, daar draait het om in de week van de Amsterdam Pride. AVROTROS viert de Pride met een speciale uitzending op NPO 3, een bijzondere documentaire over LHBTI-activist Hans Verhoeven op NPO 1 en een tweede seizoen van de populaire online serie 'Pride Talk'.

Want ondanks dat de wereldberoemde Canal Parade door de coronacrisis niet doorgaat, valt er nog genoeg te vieren en te vertellen.

'Pride Talk' seizoen 2: We are family

Vanaf maandag 27 juli, elke werkdag - 16.00 uur - YouTube-kanaal van AVROTROS

'Pride Talk' is terug met een twist! In het tweede seizoen van de online serie praten bekende LHBTI-ers voor het eerst publiekelijk met familieleden, of gekozen familieleden, over onderwerpen als identiteit, coming out en acceptatie. Zo spreekt Jeangu Macrooy met zijn tweelingbroer Xilan, Ellie Lust met tweelingzus Marja, Splinter Chabot met vader Bart, Nikkie de Jager (NikkieTutorials) met goede vriend Wes en Jurre Geluk met moeder Sasha. Wat waren de reacties op de coming out? En welke adviezen kunnen zij anderen meegeven? Een serie met ontroerende, maar ook grappige gesprekken vol herkenning en antwoorden. Ook in 'Pride Talk': Bo Hanna met broer Mina, Flip Zonne Zuijderland met moeder Inez en Pete Wu met goede vriendin Syreetha.

'Pride Amsterdam 2020'

Zaterdag 1 augustus - 22.35 uur - NPO 3

Ellie Lust en Rik van de Westelaken nemen de kijker mee langs de meest bijzondere Pride-boten door de jaren heen en laten mensen aan het woord die zelf ooit op een boot hebben gestaan. Van sporters tot artiesten en van politici tot politieagenten. Wat betekent de Pride voor hen? Speciaal voor de gelegenheid krijgt Ellie een bijzondere tutorial van Nikkie de Jager en wordt Rik getransformeerd door dragqueen Lady Galore.

'Het Gaat Niet Over Mij'

Zaterdag 1 augustus - 17.05 uur - NPO 1

AVROTROS zendt de documentaire 'Het Gaat Niet Over Mij' uit in samenwerking met AT5. De 57-jarige Hans Verhoeven heeft bij de afgelopen Pride Amsterdam één van de hoogste onderscheidingen van de stad door burgemeester Halsema opgespeld gekregen. Het is erkenning voor decennialang onvermoeibaar LHBTI-activisme. De documentaire volgt Hans een jaar lang op weg naar wat de feestelijke 25e editie van de Pride moet worden. Hij stond voor de taak daar opnieuw de Pride Walk te organiseren; de activistische openingsmars in een verder vooral vrolijke week. Maar na een succesvol bezoek aan de eerste LHBTI-demonstratie ooit in Bosnië, verloopt weinig meer zoals verwacht. Hij wordt plotseling uit de Pride Walk-organisatie gewerkt en krijgt met corona-tegenslagen te kampen. Door dit alles wordt Hans gedwongen om zijn activisme een andere vorm te geven. En de vraag te beantwoorden: waarom doet hij dit eigenlijk allemaal nog?