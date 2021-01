'Big Brother'-bewoner Jill wil na ziekenhuisopname terug naar het huis

Foto: VIER © SBS Belgium 2021

Opschudding in het 'Big Brother'-huis vannacht. Niet door een nieuwe opdracht, maar wel nadat de Nederlandse kandidate Jill werd afgevoerd naar het ziekenhuis. 'Big Brother' laat ondertussen weten dat ze aan de beterhand is. Toch is er ook kritiek.

RTL 5 postte een filmpje met een boodschap van Jill op zijn website. VIER bevestigt het nieuws op zijn website: 'Bewoner Jill is afgelopen nacht onwel geworden in het Big Brother-huis. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, waar na bloedonderzoek bleek dat er niets ernstigs aan de hand is. Ze is aan de beterhand en laat weten dat ze zo snel mogelijk terug het huis in wil.'

Online en in de kranten was er vanmorgen heel wat kritiek op de trage tussenkomst van de productieploeg. In de mededeling ook een relaas van de feiten: 'Aanvankelijk leek het dat Jill misselijk was en zagen de nachtregisseurs dat Jill hulp kreeg van medebewoners Liese en Thomas. Toen het erger bleek te worden, is er direct op een zo veilig mogelijke manier ingegrepen door de productie. Na overleg met Jill besloot productie om voor de zekerheid een ambulance naar het huis te laten komen. Er zijn geen mensen in het huis geweest omdat Jill zelf in staat was om naar de ambulance te lopen.



Jill is intussen weer een tijdje veilig en wel uit het ziekenhuis, waar na bloedonderzoek bleek dat er niets ernstigs aan de hand was. De productie lichtte ook al eerder vanochtend haar familie in die intussen ook is gerustgesteld. Jill geeft zelf aan heel graag terug te willen naar haar medebewoners in het huis. De productie bekijkt op dit moment of en hoe dat coronaproof mogelijk is.'

Ook Jill geeft een korte verklaring over de bewogen nacht: 'k heb er een enge en spannende nacht opzitten, maar ik voelde me goed begeleid door mijn medebewoners en de productie. In het ziekenhuis bleek de hevige buikpijn voort te komen uit een verlate menstruatie, en gelukkig zijn die pijnen nu voorbij. Ik ben heel erg dankbaar voor de goede zorgen en kan niet wachten om het huis terug in te kunnen.'

Het is nu afwachten hoe Jill coronaproof kan terugkeren naar het huis. Alle bewoners gingen na negatieve testen een tijdje in quarantaine. Het ziekenhuisbezoek van Jill zou een snelle terugkeer wel eens kunnen verhinderen.



