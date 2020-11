'Big Brother 2021: de start' bij RTL 4 én RTL 5: dit is de startdatum!

Foto: SBS België & RTL Nederland

Het is aftellen naar de start van 'Big Brother 2021'. Geraldine Kemper en de Belgische presentator Peter Van de Veire trappen het nieuwe seizoen op gang, meteen na de feestdagen in 'Big Brother: de start'.

Op maandag 4 januari 2021 is het zover! Dan nemen een aantal onbekende Nederlanders en Vlamingen hun intrek in het nieuwe 'Big Brother'-huis. Opgesloten voor 100 dagen en zonder privacy. 24/7 houden de camera's hen in de gaten.



Dagelijks is er een verslag bij RTL 5 en de Vlaamse zender VIER. Iedere donderdag volgt 'Big Brother Live' waarin één van de deelnemers het huis moet verlaten. En wie dan nog niet genoeg krijgt van de avonturen in het huis, kan de bewoners 24/7 volgen via een livestream op Videoland. De allereerste aflevering wordt zowel uitgezonden op RTL 4 als RTL 5.



Big Brother 2021': een nieuw experiment

'Big Brother 2021' weet alles van je en houdt iedereen een spiegel voor. Hij daagt de samenleving opnieuw uit om deel te nemen aan zijn experiment.Wat gebeurt er als wildvreemde mensen, 100 dagen lang, niet anders kunnen dan zichzelf zijn, zonder filters en social media, en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker? Wat is perceptie en wat is realiteit? 'Big Brother' zoekt het uit.



