Bekijk de eerste trailer van trailer van nieuw seizoen 'Pokémon Master Journeys: The Series'

The Pokémon Company International heeft de eerste trailer van het komende seizoen van de Pokémon-animatieserie uitgebracht. 'Pokémon Master Journeys: The Series', het 24e seizoen van de wereldwijd uiterst populaire animatieserie, komt met gloednieuwe avonturen van Ash Ketchum en zijn Pikachu.

Het is echt een enorm grote wereld, maar Ash en Goh kun je niet missen wanneer ze van Kanto tot Galar met Pokémon vechten en hen proberen te vangen! Met Pikachu, Cinderace en andere Pokémon aan hun zijde trekken onze helden weer de hele wereld over om voor het Cerise Laboratory onderzoek te doen naar Pokémon. Onderweg stijgt Ash op de ranglijst van de World Coronation Series en voegt Goh steeds meer Pokémon toe aan zijn Pokédex in zijn jacht op Mew. Ondertussen zet Chloe haar eerste stappen als Pokémon Trainer wanneer ze een mysterieuze Eevee ontmoet. De tocht staat bol van nieuwe vrienden, terugkerende rivaliteiten en spannende avonturen!

Wanneer de serie bij ons te zien zal zijn, wordt later bekend gemaakt.