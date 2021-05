Bekende mannen verrassen met deelname als Drag Queen in 'Make Up Your Mind'

Aanstaande zaterdag in 'Make Up Your Mind' worden zeven bekende Nederlandse mannen omgetoverd tot de meest beeldschone Drag Queens. Daarbij gaat het om bekende mannen waarvan je hun deelname niet snel verwacht.