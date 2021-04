Bekende interieur-influencer begint -zonder enige ervaring- vakantiepark in Friesland

Interieur-influencer Rachel van Sas (32), getrouwd met Willem van Sas (32), moeder van dochtertjes Pip (4) en Rosie (2) inspireert met haar online lifestyle platform 'De Huismuts' ruim honderddertigduizend volgers op het gebied van opvoeden, reizen en interieur.

Maar onlangs heeft ze zichzelf een hele nieuwe uitdaging gesteld. Samen met man Willem en huisvriend Martijn Manschot (31), bekend van het succesvolle platform Gierige Gasten, gaat zij aan de slag om het gezamenlijk aangekochte vakantiepark in Noordoost Friesland te verbouwen. Hun beoogde hele nieuwe hippe getaway moet al deze zomer de deuren openen.

Onder Rachels motto 'Start before you're ready' gaat het drietal vol vertrouwen in eigen kunnen aan de slag. Verwezenlijken zij hun magische droom of eindigt dit alles in een nachtmerrie?

Rachel en Willem zijn een hipsterstel uit de YouTube en Instagram generatie. Dagelijks deelt Rachel als 'De Huismuts' met haar vele volgers beelden en inspiratie vanuit het droomhuis waar ze met Willem en haar dochters woont. Maar: het stel is ondernemend, heeft altijd honger naar avontuur en gooit plotsklaps het roer van hun leven om. Hun mooie huis in het vertrouwde en gezellige Den Bosch ruilen ze een aantal dagen per week in voor een verouderd vakantiepark in Noordoost Friesland waar maar heel weinig toeristen komen. Die nu nog onaantrekkelijke plek met een mogelijkheid voor 90 bedden, bijna 15.000m2 aan privéterrein en een meertje willen zij, samen met hun vriend Martijn, omtoveren tot een bruisend vakantieoord vol eigentijdse events en ontspanning. En tevens tot hun nieuwe thuis?

Aan enthousiasme, creativiteit en inventiviteit geen gebrek. De drie jonge ondernemers zijn er dan ook van overtuigd dat er niets mis kan gaan met hun nieuwe life changing project. Maar al snel merken ze dat ze individueel en als team ook nieuwe kwaliteiten moeten aanboren voor een goede afloop van dit avontuur. Want hoe krijg je buurtbewoners mee in het uitvoeren van je ambitieuze plannen? Hoe vind je de balans tussen budgetproof en interieurproof verbouwen? Hoe houd je het hoofd koel en je relatie en vriendschap warm terwijl je je geregeld afvraagt of jouw beoogde nieuwe leven uitpakt als gehoopt of eindigt in een nachtmerrie? En niet te vergeten: zitten ze in het nuchtere Friesland wel te wachten op deze enthousiaste types met de wildste plannen en geen enkele ervaring op het gebied van recreatie? Stukje bij beetje krijgt het ambitieuze project van het drietal ook nog eens het karakter van een bloedstollende race tegen de klok waarbij het nog maar zeer de vraag is of die eindigt in een succesvol eerste zomerseizoen met voldoende gasten op het vernieuwde Wylde Pad of niet..

'Het Wylde Pad' is Powered by LINDA. en wordt geproduceerd door ITV Studios.

'Het Wylde Pad', vanaf woensdag 28 april wekelijks om 20.30 uur op Net5 en op KIJK.nl.