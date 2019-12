Begin 2020 goed met vier nieuwe afleveringen van 'Ik Vertrek'

Foto: © AVROTROS 2019

Het nieuwe jaar kan niet beter beginnen dan bij AVROTROS! Vanaf woensdag 1 januari zendt AVROTROS vier dagen achter elkaar nieuwe afleveringen van 'Ik Vertrek' uit.

Om nog even in het feestdagen gevoel te blijven, kun je als klap op de vuurpijl genieten van een aflevering in de sneeuw met de familie Hammink. Verlang je meer naar een zonovergoten land? Volg dan de familie Buik, Mario en Milko of David en Gine. Kijk tijdens je vakantie met de voetjes omhoog alle afleveringen achter elkaar en geniet van het grote avontuur van de 'Ik Vertrek'-stellen. Kunnen ze aarden in hun nieuwe land? Welke uitdagingen komen ze tegen? En slagen ze er uiteindelijk in om hun droom te verwezenlijken?

Familie Hammink in Oostenrijk - 1 januari

Na vijftien jaar elke dag in een auto te hebben gezeten, is rijschoolhouder Martin Hammink toe aan iets anders. Hij koopt een enorm hotel met 21 kamers in het Oostenrijkse Gries im Sellrain. Dat zijn vrouw Linda een hekel aan sneeuw heeft, mag de pret niet drukken. Samen runnen ze al jaren de rijschool, dus ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Aangezien ze ook nog tijd voor hun vier kinderen Tim, Daan, Lotte en Sterre willen hebben, gaat Linda’s broer Anton mee. Hij zal de keuken bestieren. Tijd voor inwerken is er niet, want ze nemen een draaiend hotel over en hebben meteen al een boeking van twintig personen. Terwijl Linda en Martin zich opmaken voor de enorme vuurdoop, gebeurt er iets heel vervelends: broer Anton scheurt zijn bicep… Nog voordat het wintersportseizoen losbarst, slaat bij Linda en Martin de vermoeidheid toe en ervaren de twee al snel dat het leven van een hoteleigenaar vol uitdagingen zit.

Familie van den Eijkel in de Dordogne - 2 januari

Klaas Buik en Marianne van den Eijkel hebben al jaren de hartenwens om in Frankrijk te wonen. Nadat Klaas een openhartoperatie heeft ondergaan, is hij vastbesloten alles uit het leven te halen. Ze kopen een oude steengroeve in de Dordogne. Het plan is om hier een chambres d’hôtes te bouwen. Al snel komen ze erachter dat ze houtrot hebben en moeten alle vloeren eruit. Gelukkig houden Marianne en Klaas wel van een uitdaging. Het bouwbudget is klein en de werkdruk is hoog, want het stel wil over vier maanden de eerste gasten ontvangen. Hun zoon Pei Pei weet niet zo goed wat hij van de plannen van zijn ouders moet vinden. Hij is geboren in China en woont sinds zijn vijfde in Nederland en heeft het hier juist heel fijn. Of hij kan aarden in Frankrijk is dan ook de grootste zorg van Klaas en Marianne...

Mario en Milko in Portugal - 3 januari

Mario en Milko wonen in een prachtig appartement in Amsterdam Oud-Zuid. De supermarkt is om de hoek, musea zijn op loopafstand en er is altijd leven op straat. Het stel heeft jaren genoten van het bruisende leven in de hoofdstad, maar ze zijn toe aan iets anders. Ze hebben een vervallen boerderij op het Portugese platteland gekocht om daar een yoga-paradijs van te maken. Voordat ze de eerste groep kunnen ontvangen moet er heel wat gebeuren. Helaas is Mario, volgens Milko, helemaal niet handig en hebben ze al snel mot met Portugese bouwers. Na aannemer nummer negen waar ze een offerte hebben aangevraagd komen ze via via in contact met bouwer Mario. Ondanks dat hij de hoofdprijs vraagt, gaan ze toch met hem in zee. Ze hebben namelijk 'een goed gevoel bij hem'. Zijn werklui gaan voortvarend te werk, totdat het stel ook met hen in de clinch ligt. Ze vinden dat de klussers slordig werk afleveren. Na negen maanden is de riolering nog steeds niet aangelegd en lopen de gemoederen bij Mario en Milko hoog op…

David en Gine in het Spaanse Aspe - 4 januari

Hardloopfanaten David en Gine zijn rasechte Brabanders en genieten volop van het leven. Totdat Gine de diagnose borstkanker krijgt. Na een pittige behandelperiode besluiten ze het roer drastisch om te gooien. Ze kopen een houten huis in het Spaanse Aspe om daar een bed & breakfast beginnen. Vol enthousiasme gaan ze hun avontuur tegemoet. Het stel verwacht binnen twee maanden de eerste gasten te kunnen ontvangen, totdat ze tegen de Spaanse bureaucratie aanlopen. De exploitatievergunning komt maar niet rond. Terwijl ze in de wachtstand staan, worden ze getroffen door noodweer en blijkt de buitenkant van het pand van MDF-platen te zijn, waardoor het niet bestand is tegen een regenbui. Alsof het allemaal niet al tegenzit krijgen ze van de bouwexpert te horen dat ze een kartonnen huis hebben gekocht en wordt hun langgekoesterde droom een ware nachtmerrie.

Familie Hammink op 1 januari om 22.45 uur op NPO 1.

Familie Buik op 2 januari om 22.55 uur op NPO 1.

Mario en Milko op 3 januari om 22.30 uur op NPO 1.

David en Gine op 4 januari om 21.30 uur op NPO 1.