'Before I Die' vanaf maandag op Dplay

Als doden konden spreken, zouden moordzaken snel opgelost zijn. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar in sommige gevallen geven doden wel nog een laatste aanwijzing vlak voordat ze sterven.

In de nieuwe serie 'Before I Die' horen we cases waarin dit soort laatste tekenen rechercheurs hielpen een zaak alsnog op te lossen. Zoals bij de 50-jarige moeder Sharon die maar liefst door zeven schotwonden om het leven werd gebracht, waarna haar huis in brand werd gestoken. Ze wist haar huis uit te komen en zo nog aan een voorbijganger belangrijke informatie te geven die uiteindelijk leidde naar de moordenaar.

Op een andere manier wist politieagent Floyd Moore zijn collega’s op het goede spoor te zetten toen hij zelf werd vermoord. In de rechterzak van zijn jas vinden ze belangrijk bewijs zonder welke ze de moordenaar nooit gevonden hadden kunnen hebben. De moord kon er niet mee voorkomen worden, maar met het vinden van de dader kon het recht zo wel zegevieren.

'Before I Die', vanaf maandag 13 juli op Dplay.