Beau jaar lang in een Amsterdamse Volksbuurt

In 'Beau in Floradorp' verdiept presentator Beau van Erven Dorens zich een jaar lang in Floradorp, een oude volksbuurt in Amsterdam-Noord, die al jaren kampt met een bedenkelijke reputatie.

Beau duikt in de levens van verschillende bewoners van de wijk. Ieder van hen heeft z’n eigen problemen, uitdagingen en dromen. En wat is er over van het oude dorpsgevoel in Floradorp? Kunnen de mensen nog van elkaar op aan?

In 'Beau in Floradorp' maken we kennis met de vrolijke Ajacied Hannie (60), die de dood van zijn drie jaar geleden overleden vrouw probeert te verwerken. De openhartige Marie (84) bekijkt alles met humor, maar krijgt het zwaar te verduren als ze met ernstige verwondingen in het ziekenhuis terecht komt.

Het artistieke talent Remon (26) probeert een leven als kunstenaar op te bouwen. Jennie (65) heeft zoveel aan haar hoofd dat ze soms door de bomen het bos niet meer ziet. Ondanks dat zet ze zich vol in voor haar medemens. Patrick (41) is geboren en getogen in Floradorp en zet zich met hart en ziel in voor zijn buurtgenoten. Het hoogtepunt van het jaar voor hem is de beruchte kerstboomverbranding.

Verder ontmoet Beau een Syrisch gezin bestaande uit ouders Melia en Mustafa en drie kinderen, die twee jaar geleden naar Nederland zijn gekomen en hun best doen om te integreren. De dakloze Bas (52), beter bekend als ‘Bas de piraat’, woont op gammele bootjes en probeert zijn leven op de rit te krijgen.

Tot slot is er Esmeralda (50), die het niet breed heeft, maar toch haar leven in het teken van anderen plaatst. Ze deelt voedselpakketten uit en haar kleine huisje is tot de nok toe gevuld met hulpgoederen voor de buurt. Als haar twee pleegkinderen opeens niet meer thuiskomen staat haar leven even helemaal op z’n kop.

Ze hebben allemaal hun eigen bijzondere verhaal, maar één ding hebben ze gemeen: een grote liefde voor het Floradorp.

'Beau in Floradorp' is vanaf 2 maart elke dinsdag te zien om 21.25 uur bij RTL 4 en wordt geproduceerd door Kale Jakhals Producties, bekend van 'Het Rotterdam Project', 'De Sleutel' en 'De Wasstraat'.