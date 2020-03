AVROTROS brengt alternatieve Songfestival-programmering

Muziek verbindt en die verbinding hebben we in Nederland nu meer dan ooit nodig. AVROTROS vindt de verbindende kracht van het Eurovisie Songfestival belangrijk en komt daarom, ondanks dat het evenement in mei is afgelast, met een alternatieve Songfestival-programmering.

Op donderdag 14 mei – waarop aanvankelijk de tweede halve finale gepland stond – zendt AVROTROS nu twee programma’s uit in het teken van het Eurovisie Songfestival.

20.35 uur op NPO 1 – 'Beste Zangers Songfestival'

Songfestivalliefhebbers kunnen hun hart ophalen met een gloednieuwe 'Beste Zangers Songfestival'-special. Onder de bezielende leiding van Edsilia Rombley zingen de deelnemende bekende zangers, allen met een grote liefde voor het liedjesfestijn, op geheel eigen wijze een bekend Nederlands songfestivallied. Deelnemers aan Beste Zangers Songfestival zijn Lenny Kuhr, Maribelle, Franklin Brown, René Froger, Kim-Lian van der Meij, Thomas Berge en Emma Heesters.

21.40 uur op NPO 1 – 'De weg naar de winst'

Hoe is het Nederland gelukt om 44 jaar na 'Ding-a-Dong' eindelijk weer het Eurovisie Songfestival te winnen in 2019? En dat ons land nu zelfs andere landen tot voorbeeld strekt, terwijl we eerder jarenlang de finale niet eens haalden? Cornald Maas duikt in de archieven, toont uniek materiaal achter de schermen bij Duncan Laurence en The Common Linnets en brengt zo een documentaire over Nederland en het Songfestival. Over de lange weg die ons land te gaan had voor het eindelijk weer tot de winnaar van ’s werelds grootste liedjeswedstrijd werd gekroond. Ook spreekt hij met Nederlandse deelnemers die het verschil maakten en een sleutelpositie bekleden in de Nederlandse Songfestivalhistorie, onder wie Ilse DeLange, Ruth Jacott, Duncan Laurence, Edsilia Rombley en Getty Kaspers.

Op zaterdag 16 mei had de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam moeten zijn, maar wordt nu ingevuld met een speciale live-uitzending die door heel Europa te zien is.

21.00 uur op NPO 1 - Eurovision: Europe Shine a Light

De 41 artiesten die dit jaar zouden deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam worden volop in de schijnwerpers gezet. Fragmenten van hun eigen nummers worden aan Europa getoond en gezamenlijk brengen zij een bijzondere uitvoering van een eerdere Songfestival-hit. Bekende oud-Songfestivaldeelnemers treden vanuit hun eigen land op met nummers uit het verleden. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de mensen in Europa die zijn getroffen door het coronavirus en hulpverleners die deze crisis bestrijden. De internationale show wordt gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit en voorzien van commentaar door Cornald Maas.

Op dinsdag 12 mei, waar eerder de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival geprogrammeerd stond, zendt AVROTROS nu de reguliere programmering uit met om 20.30 uur een nieuwe uitzending van 'Opsporing Verzocht' op NPO 1.

