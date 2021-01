Art Rooijakkers blikt terug op coronajaar 2020 in 'Iedereen Had Het Erover: Corona Special'

Dat 2020 een jaar is voor de geschiedenisboeken, is inmiddels een cliché. De uitbraak van het coronavirus bracht de wereld tot stilstand en de intelligente lockdown die in maart werd afgekondigd, staat in ons collectief geheugen gegrift.

Iets waar we het niet alleen allemaal óver hadden, maar waar we ook allemaal mee te maken kregen. In deze speciale uitzending van 'Iedereen Had Het Erover', keert Art Rooijakkers terug naar voorjaar 2020, toen Nederland op slot ging. Bij vier mensen die de verschillende strenge maatregelen aan den lijve ondervonden, haalt Art het net op over die uitzonderlijke eerste weken van de lockdown. Wat volgt zijn vier indringende, persoonlijke portretten uit deze buitengewone periode.

Art Rooijakkers: 'Ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg dat 2020 een jaar is om nooit te vergeten. De aangrijpende, zeer persoonlijke verhalen van de hoofdpersonen in deze corona special brengen het tijdsbeeld van toen weer tot leven. Verhalen en beelden die we, zeker nu we in een tweede lockdown zitten, niet mógen vergeten.'

Vier persoonlijke verhalen

De vier hoofdpersonen in deze special zijn elk op hun eigen manier persoonlijk hard getroffen door de maatregelen van toen. Naast hun openhartige gesprekken met Art, zijn ook de vlogs die zij gedurende de lockdown hebben gemaakt in de special te zien. Dit zijn de vier personen die hun indringende verhalen met Art delen:

De Rotterdamse Monique is uitvaartondernemer en vertelt hoe ongekend heftig deze periode was. Het aantal uitvaarten vervijfvoudigde binnen slechts weken. De aangrijpende beelden van kille, stille uitvaarten met maar enkele nabestaanden staan op haar netvlies gebrand;

IC-verpleegkundige Emma (25) stond aan de frontlinie en zag haar afdeling snel vollopen. De werkdruk nam rap toe, zonder dat de buitenwereld dit door leek te hebben. Ze werd zelf getroffen door corona, waarvan ze nog steeds de gevolgen ervaart. Ze is chronisch vermoeid, kan niet meer werken en moet vaak terugvallen op een rolstoel;

Tess was ten tijde van de lockdown hoogzwanger van haar tweede kindje. Een angstige periode, want de bevalling zou via een geplande keizersnede plaatsvinden. Maar hoe veilig is een ziekenhuis vol coronapatiënten? En hoe onnatuurlijk is het als je ouders en zus je baby niet mogen aanraken, maar op afstand moeten blijven?

De 83-jarige Elon is ruim 40 jaar getrouwd met Marja, die sinds enkele jaren dementeert en daardoor in een verpleeghuis woont. Elke dag bezocht hij haar trouw, totdat daar door de sluiting van verpleeghuizen abrupt een eind aan komt. Drie weken later overlijdt Marja alleen op haar kamer.

'Iedereen Had Het Erover: Corona Special' wordt geproduceerd door Tin Can en is op zondag 3 januari om 22.15 uur te zien bij RTL 4.