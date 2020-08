Anniko van Santen ontvangt onderscheiding voor 15 jaar 'Opsporing Verzocht'

Foto: © AVROTROS 2020

Anniko van Santen heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar werk bij 'Opsporing Verzocht' en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vlak voor de eerste uitzending van het nieuwe seizoen is de presentator verrast door de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes. Hij roemde haar voor haar inzet bij het opsporen van verdachten en de aandacht die ze daarbij heeft voor de slachtoffers. Het is een jubileumjaar voor Van Santen; precies vijftien jaar geleden presenteerde zij voor het eerst 'Opsporing Verzocht'. Sinds 2014 is ze ook de eindredacteur van het AVROTROS-programma.

Anniko van Santen reageert verheugd op haar onderscheiding: 'Ik ben ontzettend vereerd. Ik sta hier niet voor mezelf, maar voor alle slachtoffers en nabestaanden die ons hun vertrouwen geven en elke week op ons rekenen.'

'Opsporing Verzocht', het nationale opsporingsprogramma, bestaat al sinds 1982 en heeft als doel de samenleving veiliger te maken. Maar liefst 40 procent van de zaken die in het programma te zien zijn, worden opgelost. Dat is ongeveer 15 procent hoger dan wanneer de politie en het Openbaar Ministerie het zonder de hulp van de kijkers moet doen. Vanavond start het nieuwe seizoen met onder andere aandacht voor de gezochte TBS’er Henk Ernst en de aanranding van een GVB-medewerkster in Amsterdam.

'Opsporing Verzocht', elke dinsdag om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.