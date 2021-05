Anne vertelt over het einde van haar leven in de nieuwe afleveringen van 'Het Videodagboek van Anne Frank'

'Wat gebeurde er met Anne na haar arrestatie?' was de meest gestelde vraag uit de duizenden reacties vanuit de hele wereld op de serie 'Het Videodagboek van Anne Frank'. Het verhaal stopt in principe net als het dagboek bij de arrestatie van de onderduikers in het Achterhuis op 4 augustus 1944.

Maar kijkers zijn gepakt door de beelden en willen weten hoe het Anne daarna vergaan is. Daarom besloten de makers een stap verder te gaan. In de laatste afleveringen vertelt Anne zelf het pijnlijke verhaal van haar laatste maanden in de kampen en de reis daar naartoe. Dit wordt zo tastbaar in beeld gebracht, waardoor haar levensverhaal - bij jong en oud - meer dan ooit dichterbij komt. De laatste drie afleveringen van 'Het Videodagboek van Anne Frank' zijn te zien vanaf 2 mei om 18.40 uur bij de NTR op NPO Zapp. De serie is ook via Instagram Stories te zien op het Instagram-account van NPO Zapp.

Na haar dood kijkt Anne terug op de gebeurtenissen sinds de arrestatie. Door de ogen van Anne kijken we mee op de barre tijd na haar arrestatie en de gebeurtenissen om haar heen. Ze vertelt over haar angsten, de wreedheden waar ze getuige van is, het zware en smerige werk en de onzekerheid over het lot van haar familie. Soms haalt ze herinneringen op, als ze denkt aan de andere onderduikers of wanneer ze haar schoolvriendin Hanneli ontmoet bij het hekwerk van Bergen-Belsen. Zoals dat Hanneli wat eten over het hek voor Anne gooide, maar dat werd gestolen door een andere gevangene. Ook vertelt ze over de slechte situatie van Margot en dat zij zelf ook steeds zwakker wordt.

De scenes uit de laatste afleveringen zijn gemaakt op basis van feiten, bronnen, archiefbeelden en getuigenverklaringen van het verhaal zoals Anne dat verteld zou kunnen hebben. Voor deze nieuwe afleveringen is gebruikgemaakt van het boek 'Na het Achterhuis', van Bas von Benda-Beckmann, waarin zo precies mogelijk gereconstrueerd wordt wat er na de arrestatie is gebeurd met Anne en de andere onderduikers van het Achterhuis.

Over 'Het Videodagboek van Anne Frank'

'Het Videodagboek van Anne Frank' is een veelgeprezen televisieserie waarin de geschiedenis van Anne Frank op een nieuwe manier wordt verteld voor kinderen van nu. Stel, Anne had geen dagboek, maar een videocamera. Daarmee legt ze haar leven in het Achterhuis vast. Ze maakt ons in haar videodagboek deelgenoot van haar leven, gedachten, gevoelens en gebeurtenissen om haar heen. Anne wordt gespeeld door de jonge Nederlandse actrice Luna Cruz Perez.

'Het Videodagboek van Anne Frank' is een coproductie van de NTR en Every Media en tot stand gekomen met medewerking van de Anne Frank Stichting.

'Het Videodagboek van Anne Frank', vanaf 2 mei elke zondag om 18.40 uur bij de NTR op NPO Zapp.