Anna Gimbrère presenteert samen met Teun van de Keuken nieuw seizoen 'De Monitor'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Het televisieprogramma 'De Monitor' (KRO-NCRV) heeft vanaf dit najaar een nieuw gezicht. Vanaf maandag 7 september is wetenschapsjournalist Anna Gimbrère naast Teun van de Keuken iedere maandagavond te zien in het nieuwe seizoen van het programma.

In het programma 'De Monitor' worden maatschappelijke problemen en misstanden onderzocht via crowdsourcing en online onderzoeksjournalistiek. Van ziekmakende kantoortuinen tot aan gesjoemel met miljoenen kartonnen bekertjes. Ieder onderzoek begint met ervaringen van mensen die een probleem ondervinden. In het nieuwe seizoen van 'De Monitor' ligt de focus meer op de zoektocht van één tipgever, die centraal staat in de uitzending, maar die een groter probleem vertegenwoordigt. Dat betekent dat de kijker en lezer voortaan een actievere rol krijgen in het onderzoek én de uitzending.

Anna en Teun ondersteunen de tipgever bij de zoektocht naar een oplossing voor het probleem. Anna onderzoekt of meer mensen met dit probleem kampen en spreekt mensen met soortgelijke klachten. Teun gaat erop uit en onderzoekt of het om een groter maatschappelijk probleem gaat en wie er verantwoordelijk gehouden kan worden.

Anna Gimbrère: 'Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan bij 'De Monitor' van KRO-NCRV. Mijn drijfveer als journalist zit hem vooral in het willen begrijpen van problemen en het zoeken naar oplossingen. Dat past goed bij het programma 'De Monitor'. Ik verheug me erop om samen met de ervaren redactie misstanden aan de kaak te stellen'.

Peter Kuipers, algemeen directeur KRO-NCRV: 'Ik ben er trots op dat Anna Gimbrère een van de gezichten wordt van 'De Monitor' en bij KRO-NCRV komt werken. Anna is een getalenteerde mediamaker die met haar ervaring in de wetenschap complexe onderwerpen niet uit de weg gaat.'

'De Monitor', vanaf maandag 7 september iedere maandagavond om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.