Andy van der Meijde valt met de deur in huis bij Nederlandse voetballers in 'Andy Niet Te Vermeijde'

Vanaf maandag 5 oktober gaat oud-voetballer en media-icoon Andy van der Meijde op bezoek bij bekende Nederlandse voetballers die spelen in binnen- en buitenland.

Hij neemt de huizen van de voetballers kritisch onder de loep, trekt hun kasten overhoop en voert, zoals je altijd van Andy kan verwachten, een goed en diepgaand gesprek. Hierbij wordt uiteraard geen blad voor de mond genomen en komen ook alle zaken buiten het voetbal ter sprake. 'Andy Niet Te Vermeijde' is vanaf 5 oktober wekelijks te zien bij Videoland.

Naast een uitgebreide rondleiding daagt Andy de spelers uit voor een spelletje en dat zorgt voor de nodige hilariteit. Want eens een competitiebeest, altijd een competitiebeest. Maar Andy is er ook voor zijn gasten en geeft daarom les in en rond het huis, want qua huishoudelijke kennis of taken schieten veel voetballers tekort. Hoe goed kan Justin Kluivert zijn bed eigenlijk opmaken en kan Mohamed Ihattaren überhaupt wel strijken? Andy kan het als de beste en is de beroerdste niet om het ze te leren.

Andy is onder andere langsgegaan bij AS Roma-aanvaller Justin Kluivert, Champions League-winnaar Joshua Zirkzee, Ajax-belofte Noa Lang en PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren.

Andy: 'Ik ben ontzettend trots dat deze serie binnenkort te zien is bij Videoland. Normaal haal ik ze op en rij ik een rondje, maar ik vind het mooi om een keer bij ze thuis te komen, in hún persoonlijke omgeving. Daar maak je kennis met de persoon zelf en komen de echte verhalen boven. Verrassende verhalen, knettergekke verhalen, maar ook ontroerende verhalen, alles komt voorbij. Dat is het mooie van dit programma.'

'Andy Niet Te Vermeijde' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf maandag 5 oktober wekelijks te zien bij Videoland.