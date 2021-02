André van Duin, Hadewych Minis en Ilse Warringa in 'Theater Maas'

Wat hebben Tante Leen, zangeres uit de Amsterdamse Jordaan, en fadozangeres Maria de Fatima gemeen volgens Jacqueline Govaert? En waarom is Gijs Scholten van Aschat nieuwsgierig naar een musical over Johan Cruijff?

Wekelijks blikt Cornald Maas in het nieuwe programma 'Theater Maas' met een bekende podiumkunstenaar vooruit op wat er nu online en stráks in de theaters te zien is.

Cornald Maas spreekt hierover met - in volgorde van uitzending - Gijs Scholten van Aschat, Maike Meijer, Jacqueline Govaert, Ilse Warringa, Hadewych Minis, Simone Kleinsma, Pieter Derks en André van Duin. Musicals, monologen, muziektheater, klassiek en modern ballet, toneel, cabaret en opera; alles wordt behandeld.

Cornald Maas: 'We laten zien wat er, ondanks corona, nog wél op de Nederlandse podia te beleven valt - vooral online. En we blikken vooruit op voorstellingen en concerten die straks, als er weer meer mogelijk is, te zien zullen zijn. Zo dragen we er hopelijk aan bij dat iedereen het theater en het rijke aanbod blijft vinden.'

'Theater Maas', vanaf dinsdag 16 februari om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.