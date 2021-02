'Andere Tijden' woensdag over Jules de Corte

Het geschiedenisprogramma 'Andere Tijden' (NTR/VPRO) begint een nieuw seizoen met de aflevering 'Jules de Corte: de vader en de zoon'.

Jules de Corte (Deurne, 1924 - Eindhoven, 1996) wordt op 1-jarige leeftijd blind door een medische fout. Hij is voorbestemd voor het blindeninstituut van het klooster in Grave, waar je borstel- of mandenmaker wordt en waar geen plaats is voor meisjes en seksualiteit. Maar meteen na de oorlog neemt de muzikaal getalenteerde De Corte een rigoureus besluit: hij verlaat het klooster om een carrière in de muziek te beginnen, als pianist en zanger. Waar haalt een blinde jongeman de kracht vandaan voor zo’n stap?

Dit jaar is Jules de Corte precies 25 jaar dood. In de jaren 50 en 60 groeit hij uit tot een heuse ster. Hij is de eerste blinde artiest van Nederland en schrijft honderden liedjes - liedjes met virtuoze teksten waarin hij niet schroomt om tegen heilige huisjes te trappen. Want dat De Corte lef heeft en maling aan conventies, dat blijkt uit alles.

'Andere Tijden' gaat met zoon Ernst de Corte terug naar het huis waar hij opgroeide. De relatie tussen vader en zoon De Corte is gecompliceerd. Jarenlang wil Ernst niets van zijn vader weten, omdat deze zijn vrouw en zes kinderen heeft verlaten voor een veel jongere vrouw.

Hoe zeer de teksten en liedjes van Jules de Corte nog steeds ontroeren, blijkt uit herinneringen van bewonderaars. Gerard Cox schiet nog vol bij 'Het bruidspaar', waarin De Corte op ongeëvenaarde wijze de hypocrisie van strenggelovigen op de pijnbank legt. Henny Vrienten vertelt hoe hij in zijn jonge jaren, waarin rockmuziek de norm was, niet durfde uit te komen voor zijn liefde voor het werk van Jules de Corte. En Ivo de Wijs verhaalt van een bijzondere en hilarische trip naar België, waar hij als beginnend artiest samen met de grote ster mocht optreden.

De eveneens blinde musicus Bert van den Brink vertelt aan 'Andere Tijden'-presentator Astrid Sy hoe hij als 7-jarige met zijn ouders bij Jules kwam voor raad. Was dat nou echt iets voor de kleine Bert, een leven in de muziek? Uit dat eerste contact groeide een bijzondere vriendschap.

'Andere Tijden', woensdag 10 februari om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.