'Als De Brandweer' toont heldhaftig werk van Nederlandse brandweerlieden

Foto: RTL 5 - © RTL 2020

Vanaf 26 oktober laten Nederlandse brandweerlieden in het nieuwe RTL 5-programma 'Als De Brandweer' zien wat het werk van de brandweer allemaal behelst en omvat.

Voor veel mensen is de brandweer er voor het blussen van branden en het redden van een kat uit de boom, maar deze realityserie laat een compleet beeld zien van de zichtbare en minder zichtbare kanten van het beroep. Van hevige branden en emotionele reanimaties tot aan spectaculaire reddingsoperaties, als brandweerman moet je van alle markten thuis zijn.

Reddingen op hoogte, uit een wrak onder water, bekneld in een auto, een koe in de sloot, reanimaties. Dat de brandweer zoveel meer doet dan alleen branden blussen zie je wekelijks in een splinternieuwe reeks van 'Als De Brandweer'. Door het gebruik van bodycams komt de kijker dichterbij noodsituaties dan ze ooit zouden komen.

Er worden brandweerlieden gevolgd van 17 kazernes, verspreid over de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Flevoland, Haaglanden, Hollands Midden en Utrecht. De kijker staat in de schoenen van de brandweermensen wanneer ze een allesverzengende brand moeten blussen of in een kanaal springen om een gewond persoon uit een voertuig te redden. Branden in alle soorten en maten komen langs maar ook de onbekende, niet minder indringende kant van de brandweer.

In de indringende serie zien we ook hoe brandweermannen én vrouwen voor elkaar door het vuur gaan en horen we uit eerste hand hoe ze een heftig incident beleven. Van de 112 noodoproep in de meldkamer, de uitruk op de kazerne tot de redding ter plekke. Niet eerder kwam je als kijker zó dicht op het vuur te zitten.

'Als De Brandweer' wordt geproduceerd door Screentime Entertainment en is vanaf maandag 26 oktober om 20.30 uur te zien bij RTL 5.