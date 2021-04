'#Ajouad': een zoektocht naar andere ideeën en levenswijzen op NPO 3

In het drieluik '#Ajouad' duikt Ajouad el Miloudi in onderwerpen, thema's en subgroepen die actueel en soms controversieel zijn en waarover de meningen uiteen lopen. Vanuit zijn persoonlijke fascinatie voor de ontwikkelingen en taboes rondom maatschappelijke thema's.

Als man, als programmamaker en als Nederlander met Marokkaanse roots. Daarom, vanaf 15 april op NPO3; een zoektocht naar andere ideeën en levenswijzen in: '#Ajouad' en De Witte Man, De Vleeseters en De Joden.

15 april: '#Ajouad en De Witte Man'

In tijden van Black Lives Matter en discussies over seksisme en racisme die steeds vaker oplaaien, gaat het regelmatig over de 'witte man'. De witte man heeft het gedaan. Maar.. wie is die witte man? Hij zou allemaal invloedrijke vrienden hebben, veel geld en de baas zijn over anderen, aldus sommigen. Bestaat hij wel? Heeft hij meer rechten, kansen en mogelijkheden? Ziet hij dat zelf ook zo? En voelt de witte man zich ook weleens gediscrimineerd?

Zelf zat Ajouad op een witte basisschool waar hij dagelijks 'de witte man' tegen het lijf liep. Er was een groot contrast met de ouders van kinderen uit de buurt waar hij opgroeide. Het viel Ajouad bijvoorbeeld op dat de witte vader altijd heel betrokken was bij de schoolcarrière van zijn kinderen. Ook hadden deze mannen beroepen waarmee ze het voorbeeld waren van succes. Ajouads beeld van de witte man ontwikkelde zich verder toen hij in Hilversum aan het werk ging.

Ajouad spreekt witte mannen van een herensociëteit, van een rockband, mannen die opkomen voor hun mannelijkheid, mannen die gelukkig zijn en mannen die bang zijn dat ze iets wordt afgepakt. Ajouad realiseert zich maar al te goed dat de witte man een breed begrip is, want hij kan jong zijn of oud, rijk of arm. Wat hebben deze mannen dan nog gemeen zou je zeggen? Is het feit dat ze wit zijn het enige dat hen verbindt?

22 april: '#Ajouad en De Vleeseters'

De lobby van milieubewegingen, vegetariërs en vegans om minder of geen vlees te eten is groot. Nederland is een voorloper op het gebied van vleesvervanging maar tegelijkertijd neemt de vleesconsumptie allesbehalve af. Ajouad kent veel vleeseters en hij komt uit een cultuur waarin vlees een grote rol speelt. Maar hij begeeft zich de laatste jaren vaak in kringen waarin het haast voelt alsof je je moet schamen voor het eten van vlees.

Als tegenhanger van de vegetarische beweging bezoekt Ajouad juist de vleeseters. Niet om gelijk te krijgen, maar om antwoorden te krijgen op de vragen: Waarom eten we vlees? Wat maakt dat je wel een koe mag eten, maar een hond een groot taboe is? En hoe diep zit deze vleestraditie in een wereld die ook om aanpassingen vraagt?

29 april: '#Ajouad en De Joden'

Ajouad groeide op in een multiculturele wijk in Amsterdam Oost en tijdens zijn jeugd ging het geregeld over Joden. Soms ging dat gepaard met felheid rondom de situatie in het Midden-Oosten, dan weer ging het om vooroordelen over rijkdom en invloed van deze bevolkingsgroep.

Als kind dacht Ajouad dat er in Nederland wel miljoenen Joden woonden. Hij viel van zijn stoel toen bleek dat het er slechts zo’n 30.000 zijn. Hoe zit de Joodse gemeenschap daadwerkelijk in elkaar? Wat zijn Joodse gebruiken? En waar komen de verhalen over Joden vandaan?

Ajouad maakt contact met de Joodse gemeenschap in Nederland. Alles komt aan bod. De liefde, het belang van Joodse matchmakers, de wens van jongeren om ooit weer terug te gaan naar Israël, de tradities en feesten, religie en onveiligheid. Zo ontrafelt hij de stereotypen en laat zien dat de Joden en Moslims in Nederland misschien wel meer gemeen hebben dan vaak wordt gedacht.

'#Ajouad', donderdagen 15, 22 & 29 maart rond 21.45 uur bij de NTR op NPO 3.