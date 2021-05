Aangrijpende nieuwe serie 'Talking Evil' te zien op discovery+

Hoe is het om samen te leven met een monster? In 'Talking Evil' praat Alexis Linkletter met partners of ouders van brute moordenaars waar ze jaren mee samen waren. Konden ze het zien aankomen? Waarom bleven ze al die tijd bij diegene? En hoe is het nu met ze?

Dat de publieke opinie niet altijd op hun hand is, ondervond Stacey Kuykendall die te zien is in de eerste aflevering. In 1991 werden haar drie kinderen vermoord door haar echtgenoot Cameron Todd Willingham. Hij kreeg de doodstraf die in 2004 werd voltrokken in haar bijzijn. Maar daarmee was haar ellende verre van voorbij. Op social media en ook in de krant werden twijfels gezet bij het proces van Cameron, waardoor Stacey ineens als medeverantwoordelijk werd gezien voor zijn dood. Dertig jaar later wordt ze er nog steeds mee geconfronteerd tot een belastende film aan toe. Wat heeft zij te zeggen tegen de mensen die haar nu valselijk beschuldigen?

Ook de moeder van Peter Avsenew kreeg de publieke opinie tegen zich toen haar psychopathische zoon twee mensen vermoordde. Waarom had ze hem als moeder niet kunnen stoppen? In 'Talking Evil' vertelt ze wat dit met haar gedaan heeft.

'Talking Evil', vanaf dinsdag 1 juni op discovery+.