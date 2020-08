5 jongeren pakken eenzaamheid aan in nieuw EO-programma 'Alleenzaam'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Eenzaamheid associŽren mensen vaak met ouderen in verzorgingstehuizen. Wat weinig mensen weten, is dat 1 op de 10 van de jongeren eenzaam is. Wie zijn deze jongeren? En helpt er iets tegen de eenzaamheid die ze ervaren?

In het nieuwe EO-programma 'Alleenzaam' gaan vijf jongeren in drie afleveringen met EO-presentator Rachel Rosier op zoek naar antwoorden op die laatste vraag. Dit doen ze met behulp van therapiegesprekken en Virtual Reality-oefeningen. Voor Rosier is het na de succesvolle Zapp-kinderprogramma's 'Checkpoint' en 'Topdoks' de eerste keer dat ze een NPO 3-titel presenteert.

Bente, Jens, Wouter en Isa en Annelieke zijn vijf jongeren die op het eerste gezicht een spannend, ontspannen en vrij leven lijken te leven. Maar achter de voordeur dealen ze met eenzaamheid. De oorzaak van die eenzaamheid vinden, is een zoektocht. Voor de een is het lastig om zich kwetsbaar op stellen, voor de ander hun gevoeligheid. In gesprek met therapeuten en door middel van Virtual Reality zetten de jongeren stappen om eenzaamheid te overwinnen.

Rachel Rosier: 'Het woord 'eenzaamheid' lijkt heel simpel maar eigenlijk is het ontzettend complex. Je hebt fysieke en emotionele eenzaamheid maar waar dat vandaan komt, kan ook weer verschillend zijn. Wat ik interessant vond om te ontdekken was dat er een ding is wat al deze jongeren delen: ze voelen zich niet gekend. De experts die ik sprak, zeiden over de oplossing: niemand hoeft jou het recht te geven om te bestaan. Je mag er zijn.' Of die gedachte gaat landen bij de jongeren, is te zien vanaf 1 september te zijn bij de EO op NPO 3.

'Alleenzaam', vanaf dinsdag 1 september om 22.25 uur op NPO 2.