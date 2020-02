Özcan Akyol knipt bekende koppen in 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Daniël Cohen 2020

Elke week is er wel een prominente Nederlander het middelpunt van een actuele of culturele gebeurtenis. Een toonaangevend evenement zoals een theaterpremière, een politiek debat, een prijsuitreiking of een boekpresentatie.

En dan moet je er als publiek figuur natuurlijk tiptop uitzien. Daarom nodigt Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, elke week een bekende Nederlander uit om in zijn eigen kapperszaak helemaal te worden verzorgd. In de kappersstoel ontspint zich een openhartig gesprek zoals we dat van Özcan gewend zijn, ongescript en persoonlijk over het werk en privéleven van de gast. Naast Rob Jetten, Loretta Schrijver, Ronald de Boer en Astrid Kersseboom nemen ook o.a. Thomas Erdbrink, Siemon de Jong, Marlijn Weerdenburg, Jan Slagter en Suse van Kleef plaats in zijn kappersstoel.

Behalve het knippen van het hoofdhaar en het inzetten van rollers, trimt en scheert Eus ook baarden en kan hij zelfs threading toepassen bij dames. Het kappersvak is Eus niet geheel onbekend: 'In mijn jeugd was een eenmalige aanschaf van een tondeuse goedkoper dan een tweewekelijks bezoekje aan de kapper. Daarom leerden we met vrienden elkaar knippen en scheren. Voor vrouwen heb ik speciaal voor dit programma een cursus van een halfjaar gevolgd.'

Eus' eerste klant is Thomas Erdbrink die voor het eerst in tien jaar tijd voet zet in een Nederlandse kapperszaak. Hoewel Iran het wereldnieuws bepaalt, mag de correspondent sinds vorig jaar april geen verslag meer doen van zijn thuisland. Eus vraagt hem, net voor zijn terugreis naar Iran, hoe zijn leven er nu uit ziet en wat zijn plannen voor de toekomst zijn.

'De Geknipte Gast' is een co-productie van BNNVARA en Nozem Films.

Het 15-minuten durende programma 'De Geknipte Gast' is vanaf dinsdag 4 februari vijftien weken lang te zien bij BNNVARA rond 21.00 uur op NPO 2.