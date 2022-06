Zondag start het nieuwe seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'

Zondag is het eindelijk zo ver: de langverwachte eerste aflevering van 'Ex on the Beach: Double Dutch' seizoen 8! Zie hoe de sexy singles Jennifer, Joao, Joyce, Luca, Lynn, Nick, Stevie en Tcheutche in een luxe villa op Gran Canaria de vakantie van hun leven lijken te gaan beleven.

Wat zij niet weten, is dat dit seizoen vol verrassingen en onverwachte wendingen zit. Benieuwd wat hen dit jaar allemaal te wachten staat? Get ready voor het nieuwe seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'!

'Ex on the Beach: Double Dutch 'seizoen 8 wordt geproduceerd door No Pictures Please. De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.

'Ex on the Beach: Double Dutch seizoen 8', vanaf zondag 12 juni om 22.00 uur op MTV.