Zesde seizoen van 'Unexpected' op TLC

Hoe is het om als tiener onverwacht zwanger te raken? Het zesde seizoen van 'Unexpected' volgt weer enkele jongeren die met deze ingrijpende gebeurtenis te maken krijgen.

Zoals Kayleigh en Graham die beiden slechts 15 jaar oud zijn. Een gescheurde condoom zette hun hele jonge leven op de kop. Kayleigh zegt dat ze heel populair was tot de zwangerschap, maar dat mensen op school en in de kerk haar sindsdien negatief tegemoet treden. Ook vraagt ze zich af of Graham straks wel voor de baby wil zorgen, omdat hij haar nu al amper bezoekt en hun contact vooral via telefoon gaat. Ook Emalee (18) is bang dat ze straks ze alles straks veelal alleen moet doen, omdat haar vriendje Nate met zijn 16 jaar nog zelf eigenlijk nog een kind is. De 19-jarige Jenna is opnieuw zwanger, maar nu van haar nieuwe vriendje JJ. Met Aden heeft ze inmiddels gebroken, wat voor haar een opluchting is. Maar omdat ze nog wel samen hun zoontje Luca hebben, zal ze toch contact met hem moeten onderhouden. Hoe vergaat het haar in dit nieuwe seizoen?

'Unexpected', vanaf dinsdag 16 juli om 20.30 uur op TLC.