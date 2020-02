Zesde seizoen 'Ex On The Beach: Double Dutch' vanaf 5 april op MTV

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

Kijk vanaf 5 april iedere zondag om 21.30 uur naar nieuwe afleveringen van 'Ex On The Beach: Double Dutch' op MTV.

Maak je klaar voor een gloednieuw seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch'! Dit jaar reizen acht nieuwe singles af naar het tropische Thailand om plaats te nemen in een super-de-luxe villa. Wat zij niet weten, is dat dit seizoen vol verrassingen zit. Benieuwd wat hen dit jaar allemaal te wachten staat? Kijk dan vanaf zondag 5 april om 21.30 uur naar het zesde seizoen van de succesvolle serie op ViacomCBS-zender MTV.

In 'Ex on the Beach: Double Dutch' vertrekken acht Nederlandse en Vlaamse singles naar een paradijselijke locatie voor een zomer vol liefde. Net als de vonken er vanaf vliegen, komt er onverwacht bezoek. Niemand kan ontsnappen aan de Tablet of Terror en de stroom van exen die aanspoelen op de witte stranden van Thailand. Welke EX is next?

Ben je benieuwd naar de singles van dit seizoen? Hou dan vanaf 19 maart de kanalen van MTV goed in de gaten!

'Ex on the Beach: Double Dutch' is vanaf 5 april iedere zondag om 21.30 uur te zien op MTV.

'Ex on the Beach: Double Dutch' wordt geproduceerd door No Pictures Please. De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.