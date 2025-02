'Who Downed MH17?' donderdag op National Geographic

Deze 3-delige docu serie richt op het tragische verhaal van MH17 gezien door de ogen van 'onverwachte helden, internetonderzoekers en freelancers bekend onder de naam 'Bellingcat''.

Deze documentaire onthult hoe zij met baanbrekend onderzoek de waarheid achter de MH17 ramp blootlegden. Met exclusieve beelden, nooit eerder vertoond bewijs en interviews met Mark Rutte en Frans Timmermans, biedt de serie een nieuwe kijk op de zoektocht naar gerechtigheid.

Deze zomer markeerde het tienjarige herdenkingsjaar van de tragische neerstorting van vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oost-Oekraïne, waarbij alle 298 inzittenden omkwamen.

In een nieuwe documentaireserie op National Geographic wordt het verhaal van de ramp verteld vanuit het perspectief van de internetonderzoekers Bellingcat. Bellingcat is een in Nederland gevestigde onderzoeksjournalistieke groep, gespecialiseerd in fact-checking en open-source inlichtingen (OSINT). Deze groep, bekend van de Academy Award bekroonde documentaire ‘Navalny’, is tot het uiterste gegaan om de waarheid van de neergeschoten vlucht bovenwater te halen met baanbrekend open source-onderzoek.

De serie biedt exclusieve toegang tot Bellingcat’s team en archieven. Daarnaast bevat de documentaire interviews met destijds belangrijke politieke namen als Mark Rutte en Frans Timmermans, die een sleutelrol speelden in de internationale reactie op de ramp. Ook komen nabestaanden, advocaten en toonaangevende journalisten aan het woord.

Deze documentaireserie biedt een nieuwe gedetailleerde blik in zoektocht naar de volledige waarheid.

'Who Downed MH17?', donderdag 6 en 13 februari om 20.30 uur op National Geographic.